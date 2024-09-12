本报记者 周姝芸

开学在即，学子们赴异国求学，需要独自面对陌生环境、文化差异、学业压力等现实问题。近年来，如何保持心理健康正受到越来越多家长和学生的关注。

参加社交活动

“我身边一些留学生坦言在新环境中感到孤独，因此情绪低落、回避社交，形成恶性循环。”留学英国的李楚语说，部分中国留学生因为语言、文化的差异，在交友方面有困难，又因为长期身处国外，父母很难及时对留学生面临的困境作出正向沟通和疏导。

“许多留学生日常轨迹是学校和住所两点一线，如果缺乏社交，生活容易单调乏味。”在美国上学的庄沁说，“我认为培养兴趣爱好可以让生活充实，还可以结交新的朋友。我喜欢打乒乓球，在学校认识了几名有相同爱好的同学。之后，我们经常一起打球。建议同学们积极尝试不同活动，比如参加学校的足球、话剧、动漫等社团活动，结交朋友，让留学生活更有趣。”

北京大学心理与认知科学学院教师李同归建议，中国留学生要建立起自己的社交网络，包括个人圈和社会圈。李同归说：“个人圈联系人包括父母、同学、导师等，国内的朋友也不要断了联系。社会圈指留学的学校、社区，比如各国有中国学生学者联谊会、学友会等留学生群体组织，同学们要多参与相关活动。”

释放学业压力

留学期间，当学业、求职的压力加剧时，不少同学会有紧张、焦虑、痛苦等心理问题症状出现。

在美国留学的李萌萌曾为自己英语不够好而忧虑。她说：“美国的课堂互动性很强，上课时我被叫到回答问题会紧张。看到身边别的同学侃侃而谈，我在心中不免感到沮丧。”

“大学课业较多、小组协作相当频繁，很多留学生刚开始会觉得很难适应。”留学韩国的廖珂提到，“因此，不少留学生的学业压力大，但想要获得好成绩的心情迫切。这时不知道如何调节，就容易陷入苦恼的状态。”

面对学习压力如何有效自我调整，李同归给出了建议。“同学们要有自我效能感，它指一种‘我一定能做好’的强烈信念，其实我们每个人都具备抗压能力，需要有意识地激发出来。同时，大家要学会保持乐观，以积极的心态去看待问题，调整好面对困难的状态。”

“国外的教育科研体系跟国内有较大差异，留学生在求学期间面临的学业压力包括对自我期待值较高、成绩竞争等因素。”全荷学联主席陈榆认为应对此类学业压力，拥有良好的时间管理能力和学习策略十分重要。他说：“大家可以分短期目标、中期目标、长远目标制定学习计划，分段执行。同时，主动与老师以及高年级同专业学长、学姐交流学习经验，掌握高效的学习方法和策略。国外的高校提倡学生自主学习，同时提供了多种支持平台和资源，比如写作指导中心、就业咨询中心等，建议大家利用好校园内的丰富资源。”

(责编：李依环、郝孟佳)