人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“奥运精神激励我前行”（我在巴黎奥运会做志愿者）

王川洋
2024年09月12日08:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

巴黎奥运会志愿者们在装备分发中心内领取服装。
新华社发

王川洋和巴黎奥运会吉祥物合影。

憧  憬

我在巴黎九大（UniversitéParis Dauphine-PSL）主修经济与金融。学习之余，我对体育非常感兴趣，喜欢击剑、乒乓球、羽毛球和游泳。

还记得我在东京奥运会时看过关于巴黎的宣传片，画面真是太震撼了！当时我就心想，巴黎奥运会一定会很精彩。作为一个在法国生活了5年的学生，我对巴黎充满感情，再加上我一直对体育赛事有热情，因此迫不及待地报名了这次残奥会志愿者，希望参与其中。

经过在线申请和面试之后，我很荣幸地成为了国际乒乓球联合会（ITTF）与技术官员服务团队的一员。我的主要职责是协助技术官员团队处理与赛事相关的技术事务，包括场地设备的检查、比赛器材的管理，以及协助裁判员处理临场技术问题以确保赛事顺利进行。我深知这个岗位的重要性，期待为奥运会的运行贡献自己的一份力量。

在正式参加工作前，我的心情在忐忑与期待之间徘徊。我不知道未来的工作会遇到什么样的人和挑战，同时又憧憬认识来自不同国家的人。

奥运会开始前，官方为我们组织了一次志愿者集会。在这个集会上，我和来自其他国家的志愿者有机会相互交流，我们一起为即将到来的工作做好准备。这次集会不仅让我放下了心中的不安，也让我对未来的工作备足了信心。

协  作

正式工作开始后，我变得忙碌起来。有一次，比赛前夕我发现一个球台的高度有轻微偏差，这可是大问题！我立刻报告给技术人员，并帮忙调整。调整过程中，我们必须确保球台的每一部分都符合标准，以免影响比赛进行。我与技术人员紧密配合，不断检查，并多次测试，直到球台恢复到完全符合规范的状态。尽管调整时很紧张，需要时刻保持冷静和高度专注，但最后看到问题解决，我的内心升起了满满的成就感。

这次经历让我意识到团队合作的重要性。通过沟通、协作，我们共同努力，确保每一场比赛能顺利进行，希望为运动员们创造一个好的竞技环境。

在奥运服务这段期间，我还结识了来自世界各地的志愿者。有一天，我和几名不同国家的志愿者一起去喝咖啡。我们聊了很多有趣的事，其中一名来自日本的志愿者提到他特别喜欢中国的火锅，甚至还会用中文点火锅的菜品，我听后特别开心，和他约好一起去吃火锅。

刚开始，我认为技术官员和裁判员很严肃、不苟言笑。后来我发现他们其实亲切、友好，在休闲时间聊天就像朋友一样。有一次，我和几名技术官员聊到我的家乡——成都，他们对这个城市充满了好奇。其中一名技术官员特地拿出手机，给我展示了他的女儿和成都大熊猫的合影，他说自己对中国文化很有兴趣。

我还和一些裁判员有互动。他们不仅会和志愿者一起去逛场馆外的纪念品商店，还会在空闲时间约我们打乒乓球。有的裁判员回到休息区后，会好奇地问志愿者自己刚才的表现如何，他们对自己的工作充满了热情。这样的互动不仅让工作很有意思，也让大家的关系更加亲密。

感  动

做志愿者期间，我近距离接触到了残奥会运动员，被他们的拼搏精神深深感动。有一次，我在训练场观察到一名运动员，她的右手曾受过伤，没有恢复好。尽管这样，她依然坚定地走上了乒乓球赛场。比赛过程中，她用左手控制球拍，虽然动作吃力，但她依然在每一次击球时拼尽全力。最后她虽然没有赢得比赛，但赢得了现场观众和对手的尊敬。

我还在运动员休息区碰到她几次，感觉她从容、自信。有一次她要打开饮料，由于手上有伤，其他志愿者想要帮忙，但她却摆手拒绝了，她说这样可以锻炼手部力量，让击球更顺畅，十分乐观。残奥会运动员们总是以坚定的意志和非凡的努力，展现出令人震撼的力量。这种精神激励着我，不仅让我在工作中保持积极向上的状态，也鼓励我在生活中以毅力去面对挑战。

观赛过程中，令我印象最深刻的是中国乒乓球队的表现。他们精湛的球技让人叹为观止。尤其在面对强劲对手时，他们展现出的沉着、冷静以及坚韧不拔的精神让我非常钦佩。看到中国队取得胜利，全场观众的欢呼声此起彼伏，我在现场尤为自豪，心潮澎湃。

回顾这段历程，残奥会志愿者活动对我的个人成长有很大帮助。不仅提升了我的团队合作能力，在与来自世界各地的技术官员、志愿者和运动员们的互动中，我还学会了如何在多元文化的环境中有效沟通。跨文化的交流让我变得更加开放和包容。

作为一名志愿者，能在这样一场全球瞩目的赛事中贡献自己的微薄之力，我感到无比荣幸。通过参与这项国际赛事的幕后工作，我更加理解了体育竞技的魅力所在。无论是在运动场上还是在生活中，专注与坚持都是非常关键的品质。残奥会运动员们以顽强毅力突破自我，他们的事迹深深打动了我。奥运精神将持续激励我，不断前行。

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部