王川洋

巴黎奥运会志愿者们在装备分发中心内领取服装。

新华社发

王川洋和巴黎奥运会吉祥物合影。

憧 憬

我在巴黎九大（UniversitéParis Dauphine-PSL）主修经济与金融。学习之余，我对体育非常感兴趣，喜欢击剑、乒乓球、羽毛球和游泳。

还记得我在东京奥运会时看过关于巴黎的宣传片，画面真是太震撼了！当时我就心想，巴黎奥运会一定会很精彩。作为一个在法国生活了5年的学生，我对巴黎充满感情，再加上我一直对体育赛事有热情，因此迫不及待地报名了这次残奥会志愿者，希望参与其中。

经过在线申请和面试之后，我很荣幸地成为了国际乒乓球联合会（ITTF）与技术官员服务团队的一员。我的主要职责是协助技术官员团队处理与赛事相关的技术事务，包括场地设备的检查、比赛器材的管理，以及协助裁判员处理临场技术问题以确保赛事顺利进行。我深知这个岗位的重要性，期待为奥运会的运行贡献自己的一份力量。

在正式参加工作前，我的心情在忐忑与期待之间徘徊。我不知道未来的工作会遇到什么样的人和挑战，同时又憧憬认识来自不同国家的人。

奥运会开始前，官方为我们组织了一次志愿者集会。在这个集会上，我和来自其他国家的志愿者有机会相互交流，我们一起为即将到来的工作做好准备。这次集会不仅让我放下了心中的不安，也让我对未来的工作备足了信心。

协 作

正式工作开始后，我变得忙碌起来。有一次，比赛前夕我发现一个球台的高度有轻微偏差，这可是大问题！我立刻报告给技术人员，并帮忙调整。调整过程中，我们必须确保球台的每一部分都符合标准，以免影响比赛进行。我与技术人员紧密配合，不断检查，并多次测试，直到球台恢复到完全符合规范的状态。尽管调整时很紧张，需要时刻保持冷静和高度专注，但最后看到问题解决，我的内心升起了满满的成就感。

这次经历让我意识到团队合作的重要性。通过沟通、协作，我们共同努力，确保每一场比赛能顺利进行，希望为运动员们创造一个好的竞技环境。

在奥运服务这段期间，我还结识了来自世界各地的志愿者。有一天，我和几名不同国家的志愿者一起去喝咖啡。我们聊了很多有趣的事，其中一名来自日本的志愿者提到他特别喜欢中国的火锅，甚至还会用中文点火锅的菜品，我听后特别开心，和他约好一起去吃火锅。

刚开始，我认为技术官员和裁判员很严肃、不苟言笑。后来我发现他们其实亲切、友好，在休闲时间聊天就像朋友一样。有一次，我和几名技术官员聊到我的家乡——成都，他们对这个城市充满了好奇。其中一名技术官员特地拿出手机，给我展示了他的女儿和成都大熊猫的合影，他说自己对中国文化很有兴趣。

我还和一些裁判员有互动。他们不仅会和志愿者一起去逛场馆外的纪念品商店，还会在空闲时间约我们打乒乓球。有的裁判员回到休息区后，会好奇地问志愿者自己刚才的表现如何，他们对自己的工作充满了热情。这样的互动不仅让工作很有意思，也让大家的关系更加亲密。

感 动

做志愿者期间，我近距离接触到了残奥会运动员，被他们的拼搏精神深深感动。有一次，我在训练场观察到一名运动员，她的右手曾受过伤，没有恢复好。尽管这样，她依然坚定地走上了乒乓球赛场。比赛过程中，她用左手控制球拍，虽然动作吃力，但她依然在每一次击球时拼尽全力。最后她虽然没有赢得比赛，但赢得了现场观众和对手的尊敬。

我还在运动员休息区碰到她几次，感觉她从容、自信。有一次她要打开饮料，由于手上有伤，其他志愿者想要帮忙，但她却摆手拒绝了，她说这样可以锻炼手部力量，让击球更顺畅，十分乐观。残奥会运动员们总是以坚定的意志和非凡的努力，展现出令人震撼的力量。这种精神激励着我，不仅让我在工作中保持积极向上的状态，也鼓励我在生活中以毅力去面对挑战。

观赛过程中，令我印象最深刻的是中国乒乓球队的表现。他们精湛的球技让人叹为观止。尤其在面对强劲对手时，他们展现出的沉着、冷静以及坚韧不拔的精神让我非常钦佩。看到中国队取得胜利，全场观众的欢呼声此起彼伏，我在现场尤为自豪，心潮澎湃。

回顾这段历程，残奥会志愿者活动对我的个人成长有很大帮助。不仅提升了我的团队合作能力，在与来自世界各地的技术官员、志愿者和运动员们的互动中，我还学会了如何在多元文化的环境中有效沟通。跨文化的交流让我变得更加开放和包容。

作为一名志愿者，能在这样一场全球瞩目的赛事中贡献自己的微薄之力，我感到无比荣幸。通过参与这项国际赛事的幕后工作，我更加理解了体育竞技的魅力所在。无论是在运动场上还是在生活中，专注与坚持都是非常关键的品质。残奥会运动员们以顽强毅力突破自我，他们的事迹深深打动了我。奥运精神将持续激励我，不断前行。

(责编：李依环、郝孟佳)