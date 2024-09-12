原标题：2024江苏产学研合作对接大会开幕

紫金山麓，玄武湖畔，名家荟萃，英才际会。11日，2024江苏产学研合作对接大会在南京开幕。江苏省委书记信长星出席大会并启动开幕。江苏省省长许昆林，科技部党组成员、科技日报社社长张碧涌，中国科学院院士、中国科学院副院长常进分别致辞。

大会开幕前，信长星在与部分与会嘉宾交流时表示，当前，江苏正在加快打造发展新质生产力的重要阵地，尤其需要增加高质量科技供给，引导企业与高校院所密切合作，共同凝练科技问题，联合开展科研攻关，以科技创新引领产业创新，塑造发展新动能新优势。举办产学研合作对接大会，就是要做好“融合”的大文章，实现双向赋能。

许昆林在主题大会上的致辞中表示，江苏将聚焦关键核心技术攻关，以颠覆性技术突破引领新质生产力发展；加强科技成果转化应用，以科技创新引领现代化产业体系建设；营造一流创新生态，以开放合作塑造创新发展新优势，着力打造具有全球影响力的产业科技创新中心，成为发展新质生产力的重要阵地。

会上，中国科学院院士、清华大学教授姚期智，中国科学院院士、东南大学校长黄如作主旨发言。

据介绍，此次大会吸引了50多位两院院士、70多名高校院所负责人，以及众多境内外知名高校和科技服务机构、全省科技型企业代表参加活动。现场发布了158家大院大所大学的2000多项最新成果、1900多家科技企业的2300多项技术需求。

聚焦技术研发、产业化、开放合作等创新需求，加快培育发展新质生产力，大会期间，24个产学研合作重大项目现场集中签约。这批项目均为江苏30个技术攻关重点产业领域，主要集聚新材料、新能源等新兴产业以及人工智能、先进计算、氢能和新型储能等未来产业，其中新兴产业占66.7%、未来产业占33.3%。

会议期间，江苏数字科技平台正式上线运行，该平台开辟“大数据+大模型+大市场”全新路径，构建加速科技成果转化的全要素生态体系，打造新型技术交易市场高地。

新征程，如何再扬帆？江苏省科技厅党组书记、厅长徐光辉表示，江苏将秉持“经科教联动、产学研结合、校所企共赢”的愿景，着力在深化科技成果赋权改革、建好成果转移转化载体、企业主导产学研用合作、营造一流开放创新生态等方面，用心用情提供政策与服务。

（记者张晔 金凤）

(责编：郝孟佳、李依环)