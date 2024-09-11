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中外专家共话推进农食系统绿色转型

2024年09月11日16:06 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月11日电 日前，2024世界农业科技创新大会（WAFI）第四期大咖对话在中国农业大学举行。中国农业大学讲席教授、全球食物经济与政策研究院院长樊胜根，世界粮食奖基金会荣誉主席肯尼斯·奎因，围绕“气候变化与农食系统转型”主题展开对话交流。

视频连线中，肯尼斯·奎因回顾了自己与中国的深厚渊源。他表示，当前，世界粮食体系温室气体排放在全球人为排放总量中占比超过三分之一。因此，农食系统的转型是应对气候变化的关键。他呼吁各国加大在农业科技研发、气候智能农业和可持续农业实践方面的投入，共同推动农业领域的绿色转型。

樊胜根从科研角度出发，介绍了中国在推进农业科技创新、全球粮食安全等方面所作的努力和取得的成果。他谈到，中国的农业现代化进程和绿色发展策略为全球粮食安全提供了重要借鉴。中国农业大学及相关科研机构正在积极研发适应气候变化的农业技术和作物品种，以期在未来应对更加严峻的气候挑战。

对于如何培养优秀的农业研究人员，两位专家表示，深入农村、了解农民需求是成为一名优秀农业研究人员的关键，期待更多年轻人积极参与农业科研和实践活动，为全球粮食安全贡献自己的力量。（李依环、实习生朱婷婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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