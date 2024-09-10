人民网北京9月10日电 （记者郝孟佳）8日，中国人民大学2024—2025学年新生开学第一课开讲，中国人民大学党委书记张东刚以“中国人民大学的红色基因与历史贡献”为题作专题讲授。

中国人民大学2024—2025学年新生开学第一课。学校供图

张东刚在讲授中系统回顾了中国人民大学从陕北公学走来，历经“前身时期”“命名组建时期”“复校后恢复发展”以及“进入新时代以来”四个办学阶段的恢弘发展史，并总结了学校在中国共产党创办新型高等教育的伟大探索和实践中所作出的重要贡献。

张东刚指出，作为新中国高等教育的历史源头、人才摇篮之一，中国人民大学在87年的办学历程中始终与党和国家同呼吸、共命运，在中国革命、建设、改革的各个阶段做出了重要贡献。

张东刚指出，从陕北公学时期至今，学校共培养了38万余名高水平建设者和各行各业优秀人才，不仅树立了中国共产党创办新型高等教育的成功典范，成为新中国文科高等教育的“工作母机”，更挺立起中国人文社会科学高等教育领域的一面旗帜，为我国人文社会科学繁荣发展作出了奠基性、引领性贡献。

张东刚寄语2024级新同学，要自觉传承践行“党办的大学让党放心、人民的大学不负人民”的精神品格。始终秉持人大人听党话、跟党走的忠诚品格，勇做青春向党、信念坚定的“忠诚先锋”；始终心怀为人民、为国家、为民族的家国情怀，勇做心系人民、服务人民的“为民先锋”；始终传承追求真理、追求创新的治学传统，勇做勤奋学习、全面发展的“知识先锋”；始终坚持脚踏实地、实事求是的实际作风，勇做与时俱进、锐意进取的“实践先锋”；始终葆有胸怀天下、互学互鉴的宽广格局，勇做富有远见、兼收并蓄的“开拓先锋”；始终弘扬奋进在时代前列的担当精神，勇做不怕困难、勇往直前的“奋斗先锋”。

(责编：李昉、熊旭)