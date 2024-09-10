北京建筑大学学生在北京万宁桥进行三维激光扫描。校方供图

人民网北京9月10日电 （记者李依环）北京中轴线之上，万宁桥旁，北京建筑大学学生李骐羽和同学们头顶骄阳，利用手持激光扫描仪等设备，采集这座古老桥梁的点云数据、含水率、硬度、光泽度等信息。

今年暑假，北建大测绘学院和北京市考古研究院联合开展了一场科研实践活动。团队运用三维激光扫描仪、数码相机等设备，以毫米级精度对桥体各部位进行了全方位扫描，获取了大量高清影像，为后续的病害分析、保护方案制定打下坚实的数据基础。据悉，自2022年开始，这支师生团队便一直围绕北京中轴线上的重要文物进行数字修复探索。

今年7月27日，联合国教科文组织第46届世界遗产大会通过决议，将“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》。这群北京建筑大学青年学生忙碌的身影，也出现在了中轴线主题宣传片中，向世界展示了中国大学生的青春风采。

北京建筑大学古建保护与利用专业师生对北京德胜门内大街开展空间品质综合提升项目。图为项目竣工后的实景图。校方供图

北起钟鼓楼，南至永定门，北京中轴线纵贯南北，统领整个城市规划格局。近年来，北京建筑大学充分发挥学校学科专业、人才科研、文化传承等优势，在古建保护、文化传播、人才培养等方面全面发力，努力为北京中轴线的文化遗产保护做出贡献。

据统计，自2018年以来，北建大完成多项国家社科基金、北京市社科基金等中轴线申遗相关科研项目，涉及北京老城中轴线区域地理色彩谱系、中轴线景观中的语言及文化传承、北京先农坛祭祀空间营造特征、北京中轴线古桥文化遗产保护与利用策略研究、北京中轴线水系文化价值等多个领域。

北京建筑大学党委书记郑宇表示，北京中轴线申遗成功是新的起点。学校以谋划推进国家建筑遗产技术创新中心建设为契机，进一步聚焦文化遗产保护传承这一国家重大需求，计划与北京市文物局共同组建“北京古都文化遗产研究院”，以北京古都文化及中轴线文化遗产保护传承利用为主题，发挥学科专业优势，整合各相关优质资源，持续投入到北京中轴线与老城保护更新之中，助力文化遗产保护工作。

(责编：李昉、熊旭)