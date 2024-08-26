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北京人工智能标准化研究院成立

2024年08月26日08:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月25日电  （记者王昊男）8月25日，在2024世界机器人大会人工智能赋能未来产业与组织发展论坛上，北京人工智能标准化研究院揭牌成立。研究院将在北京经济技术开发区（北京亦庄）落地。

　　研究院将围绕人工智能前沿关键技术、行业场景应用、风险防范治理等领域开展全链条标准化研究。聚焦基础支撑和关键技术，开展包括算力、算法、数据等方面的标准研究；聚焦人工智能技术发展带来的潜在社会治理风险、伦理、准入等内容开展标准研究，确保人工智能安全、可靠、可控；聚焦标杆应用场景建设，针对“人工智能+”行动中遇到的共性问题，持续推动人工智能产品服务和行业应用标准产出。在机器人产业领域，将充分发挥北京具身智能机器人创新中心作用，建设开放共享、协同创新的技术攻关体系，持续迭代推出标志性创新产品，加强顶层设计，解决各类创新主体共性问题，推动具身智能产业标准制定。后续将进一步以机器人、自动驾驶等重点场景为样本，辐射带动人工智能在更多垂直行业的标准产出。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月26日 12 版）

(责编：李昉、孙竞)

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