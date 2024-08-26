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云南安宁市青龙街道探索便民阅读新途径——

“流动书包”，让书香盈满乡间（解码·提升公共文化服务水平）

本报记者 李茂颖
2024年08月26日08:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　清晨，天空飘着淅淅沥沥的小雨。作为“流动书包”志愿者，杨勇早早来到云南省昆明市安宁市青龙街道文化站的图书馆，将村民预约的图书整理出来、放进包中。

　　“有人在家吗？我来送书。”杨勇身着标识明显的志愿者马甲，他一进村，村里人都知道今天又有书可读了。

　　村民李宁预约了一本关于树苗嫁接技术的书，“我们村依山而建，距离最近的图书馆有13公里。过去读书很不方便，现在就方便多了。”

　　居住分散、农活忙、交通不便，村里人以前的读书积极性不高。在安宁市西北部的青龙街道，尽管下辖的5个村（居）委会都建有农家书屋，且拥有上万册藏书，却很少有人来读书。

　　如何让书籍被利用起来？10多年前，青龙街道文化站当时的工作人员李桂萍萌生了送书进村的想法：“村民不愿意为看书跑一趟图书馆，我们就把书送到他们家里。”

　　说干就干，李桂萍和5名农家书屋管理员一起，用布包背起沉甸甸的书籍，走进村寨，把书分借给想读书的村民。于是，便有了大家口口相传的“流动书包”。

　　从收到“流动书包”志愿者送来的第一本书开始，李宁慢慢把读书变成了日常习惯，开始主动向志愿者预约图书。书籍、报刊，他想看的志愿者都尽力帮忙找到。

　　10余年间，“流动书包”的志愿者团队从最初的几个人发展到现在的65人，送书频率也从每周一次提升至每周两次。“流动书包”把“书屋”搬到田间地头，村民们逐渐习惯在家就能方便借阅。

　　为了让村民更便捷地选择书籍，志愿者把图书馆、农家书屋的书目制成图书清单送到村民家中。村民可根据清单填写借阅需求。养殖户渴望学习先进技术，村医想要钻研针灸知识，老年人希望了解养生之道……“流动书包”志愿者每次进村送书时，都会详细记录村民需求，提供“订单式”服务。

　　养殖大户杨荣华现在是“流动书包”的忠实用户，读了不少养殖类书籍。“以往碰到一些养殖方面的疑难杂症，只能凭自己的养殖经验来应对。”他说，今年3月，“流动书包”志愿者送来农科类书籍，“我在养殖方面学到不少东西，打算进一步扩大养殖规模”。

　　去年，李桂萍退休后，杨勇接过了“流动书包”负责人的担子。每次进村，他和志愿者都会带上村民“点单”的书籍，同时将村民们读完的书回收、归还。

　　当地还定期开展摸底调研，根据村民需求更新购买图书，丰富图书种类；同时，积极协调各方资源，与云南省图书馆签订协议，每年新增1000册高质量期刊。

　　村民李大爷的儿子最近刚给他买了部智能手机。“可以用手机扫这个二维码，就能听到想听的书了。”“流动书包”志愿者善永兴上门，向李大爷普及阅读的新方式。村里很多老年人在阅读上有不少困难，“我们将图书录制成有声读物，方便他们随时随地‘阅读’。”善永兴说。

　　如今，农家书屋不再是等着读者上门，通过“流动书包”搭建的图书交流平台，让书籍报刊“流动”起来，走进更多村民的生活。截至目前，“流动书包”志愿者团队累计开展送书服务1500余次，送出政策类、科技类、文学类等各类书籍累计达15万册。

　　当地还借助“流动书包”推出有声读物、田间科技大讲堂、送电影下村等丰富多彩的活动，开展多种主题的文化沙龙和读书分享会。“‘流动书包’进村后，大家更爱读书了。我们给大家讲强农惠农政策，也更好讲了。现在村民都主动跟志愿者说，希望‘多带点报刊，了解最新的政策’。”青龙街道宣传委员戴水根说。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月26日 12 版）

(责编：李昉、孙竞)

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