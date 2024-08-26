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云南省昭通市向社会招募1400名志愿者——

保障近万名孩子暑假公益托管

本报记者 张 驰
2024年08月26日08:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　暑假期间，不到早上9点，云南省昭通市鲁甸县火德红镇中心小学的学生杨俊杰、杨子轩就赶到学校，兴致勃勃地做起科学实验。

　　敲击音叉“看见”声音，用不同颜色的溶液制作彩色“分层”水，自己动手体验扎染技艺……在云南师范大学播爱公益支教团大学生志愿者的陪伴指导下，杨俊杰的暑假作业不但按计划完成，一系列好玩的课程也让他大开眼界。

　　昭通地处乌蒙山区，是劳务输出大市。7月以来，昭通市统一开放88所学校和288个村（社区）儿童之家，启动暑期公益集中托管服务。

　　学科辅导、写字绘画、音乐舞蹈、诗歌朗诵、心理课堂、安全教育……昭通各县区开展了丰富多样的活动课程。在绥江县会仪镇，志愿者通过歌曲引入的方式为小朋友们讲述革命先烈的英勇事迹，培养爱国主义精神。在威信县长安镇长安社区托管点，孩子们学习做家务，培养独立生活能力。在大关县靖安易地搬迁安置区，106名孩子在志愿者带领下开展神奇的科学实验，在心中种下科学种子……

　　昭通市各级团组织通过多种形式宣传动员，向社会公开招募1400名志愿者。由昭通市教体局、民政局牵头，多部门协调配合，近万名孩子在宽敞、安全的场地中享受返乡大学生、教职工等志愿者提供的托管服务。

　　共青团昭通市委副书记李庭婷介绍，除了合理安排托管服务内容，昭通还完善安全管理机制，实行闭环接送、校园安全保卫等制度。同时，保障好志愿者生活、交通、安全条件，出具志愿服务证书，让志愿者感受到安全感和荣誉感。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月26日 07 版）

(责编：李昉、孙竞)

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