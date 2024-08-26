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2024世界机器人大会举行

2024年08月26日08:43 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　一款人形机器人在2024世界机器人大会展示炒菜。
　　新华社记者 张晨霖摄

　　本报北京电  （记者王昊男）近日，2024世界机器人大会在北京亦庄（北京经济技术开发区）举行。本届大会以“共育新质生产力，共享智能新未来”为主题，将聚焦前沿技术、产业动向和创新成果，举行持续3天的主论坛及26场专题论坛，同期还将举办2024世界机器人博览会和2024世界机器人大赛。

　　“天工”实现全球首个全尺寸纯电驱人形机器人的拟人奔跑后再亮新技能，Walker S Lite已进汽车智能工厂实训“打工”，全球首款搭载人工智能深度学习技术的骨科手术机器人首次发布，软体机器人突破工业应用领域瓶颈……在2024世界机器人博览会现场，多个首发首创新品发布。据了解，本届博览会突出技术创新与应用成效，共有169家企业600余件创新产品参展，其中首发新品60余款，27款人形机器人集中亮相。大赛方面，4大赛事共吸引十余个国家的7000余支队伍、13000余名选手现场竞技。

　　机器人是实现新时代首都高质量发展的战略性先导性产业之一。去年，北京机器人产业总收入超200亿元，企业数量超400家，其中专精特新“小巨人”企业50家、居全国首位。当前，机器人产业已进入新一轮变革机遇期，驱动人类社会加速进入智能时代。北京将坚持产品创新和场景示范双驱动、产业协同和生态优化共联动，全力打造全球机器人产业高地。

(责编：李昉、孙竞)

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