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加快研究型数字人才培养

中国数据要素新锐学者项目启动

2024年08月26日08:43 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报上海电  （记者沈文敏）近日，“数炬计划——中国数据要素新锐学者项目（DTP）”启动会在上海数据交易所举行。

　　DTP是国内理论学术界和行业实践领域首个面向数据要素理论研究的奖励计划。该计划旨在更好发挥数字人才支撑数字经济的基础性作用，加快推动形成新质生产力，由上海数据交易所联合大数据流通与交易技术国家工程实验室、同方知网数字出版技术股份有限公司共同启动。以优秀论文作为基础，评选出数据要素领域具有代表性的新锐学者，为其理论研究提供案例、实践及课题经费、奖励等方面支持，为中国骨干研究型数字人才的培养和研究成果质量提升作出贡献。

　　将数据纳入生产要素是中国的重大理论创新，从全球范围来看，数据要素市场还是个新生事物，缺少可借鉴的理论支撑和实践经验。基于国家对数据要素的战略擘画，以及超大市场规模、海量数据资源、丰富应用场景，我国极有机会在数据要素市场建设实践和理论研究上有重大突破和引领，极有机会在全球数据要素理论方面构建起中国的自主知识体系。根据中国知网的初步统计分析，自2020年以来，已有约2500名国内学者累计发表数据要素方面的论文成果超过1.4万篇。

(责编：李昉、孙竞)

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