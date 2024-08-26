图为香港城市风光。

新华社记者 陈 铎摄

“香港具有得天独厚的区位优势、畅通的融资渠道和整合粤港澳大湾区资源的便利条件，加上特区政府对创新创业特别是生物医药行业的政策支持，相信企业会有很大的成长机会。”从海外留学归国的潘武宾说。他通过特区政府“优秀人才入境计划”来港，打算今年下半年在港注册新公司。

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，支持香港、澳门打造国际高端人才集聚高地。香港各界人士表示，中央的支持为香港“抢人才”政策注入了新动能，香港定能发挥优势，把握机遇，为中国式现代化作出新贡献。

“人才沃土”迎新机

“香港国际化程度高，税收低，文化包容性强，是很多高端人才归国选择的第一站。”香港华创联主席马启元说。该联盟去年在港成立，旨在为全球华侨华人创业者搭建合作平台，吸引海外科技人才和企业回国，特别是到香港落户。

瑞士洛桑国际管理发展学院发布的《2023年世界人才报告》中，香港的人才竞争力水平在亚洲地区高居第二。

香港特区行政长官李家超说，香港是与世界接轨的经济体，能孕育全球人才茁壮成长。在“一国两制”下，香港拥有多方面制度优势，包括世界一流的营商环境、简单低税制、高度开放和国际化的市场，同时香港也是亚洲区内最宜居城市之一。这些都是吸引人才来港寻求工作机会和美好生活的因素。

全国政协港澳台侨委员会副主任屠海鸣表示，香港吸引人才具有天时、地利、人和的条件。从“天时”看，香港进入由治及兴新阶段，为全球人才赴港干事创业提供了良好的社会环境。从“地利”看，香港拥有背靠祖国、联通世界的独特优势，是亚太乃至全球的重要交通枢纽。从“人和”看，中央全力支持香港建设人才高地，这将赋予香港更优厚的条件。

“筑巢引凤”广纳才

“人才是第一资源，是促进经济发展和提高竞争力的源动力。”今年5月举行的“香港·全球人才高峰会”上，李家超明确提出本届特区政府的施政重点。

2022年7月新一届特区政府上任以来，出台了一揽子针对性强、含金量高的人才引进计划。根据特区政府最新数据，截至今年6月底，各项已优化的人才入境计划共收到超过32万宗申请，已批出近20万宗，当中超过13万名人才已到港。

“抢人才”成效显著，“留人才”多措并举。特区政府于去年成立人才服务办公室（人才办），为各类人才“迁港”“知港”“留港”提供全方位制度安排和政策保障。

人才办总监刘镇汉接受采访时表示，目前该办公室已联系超过50家合作伙伴提供网上支援配对服务，在求职、住房、教育、银行及保险等方面为人才提供建议和服务，协助他们尽快适应及融入香港生活。此外，今年还将举办数十场研讨会和工作坊，内容涵盖生活百科及广东话学习等。

值得注意的是，在引才的过程中，香港不是“单打独斗”，而是更加注重与大湾区其他城市联动。今年5月，大湾区“9+2”城市签署合作备忘录，将共同开展海外招才引智活动，吸引国际高端人才。

特区政府政务司司长陈国基表示，香港与大湾区其他城市会继续完善区内人才引进、培养、流动等方面的战略布局，加快建设大湾区人才高地，为国家高质量发展作出新贡献。

久久为功谋发展

分析人士认为，打造国际高端人才集聚高地，不仅事关中国式现代化的进程，也关乎香港的未来。香港面临人口老龄化和劳动人口下降的挑战，更需主动求变，锐意改革，完善引才机制，在谋求自身发展的同时勇担国家赋予香港的新使命。

屠海鸣表示，中央对香港的新定位突出“两高”：国际高端人才和集聚高地。这不是一般人才，也不是普通的聚集地，可见中央对香港寄予厚望。香港特区政府“抢人才”计划成效显著，但人才来源地较为单一，香港还需以改革思维，打开吸引国际高端人才的“闸门”。

刘镇汉表示，香港需要建立更多元、更庞大的人才库，既满足香港社会经济持续发展所需，也促进香港融入国家发展大局，为国家高质量发展作出贡献。今年下半年，人才办会优先前往目标市场，包括拥有合资格大学的内地主要城市以及东南亚、欧洲和北美国家。

香港全社会正在形成支持人才工作的强大合力。跨国企业、科研机构、香港各大高校作为吸纳人才的主力军，正发挥各自优势，为香港引才留才。香港岭南大学校长秦泗钊表示，高校是香港打造国际高端人才集聚高地的重要抓手，今年以来，学校积极前往共建“一带一路”国家招揽优秀学生，并通过“岭大60全球学者招募”计划吸引更多世界各地的顶尖学者。

“香港在融入国家发展大局的过程中，一定要发挥国际化的独特优势，发挥新的担当，起到新的作用。打造国际高端人才集聚高地是时代赋予香港的重任，也将是香港发展的绝佳契机。”他说。

（据新华社香港电 记者陆芸、奚天麒）

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