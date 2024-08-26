原标题：浙江宁波：多举措打造书香城

这个暑假，每天宁波图书馆还没开门，馆外就排起长长的队伍。

“来馆的孩子特别多。”宁波图书馆馆长徐益波说，“节假日、周末，很多孩子在馆里一待就是一天。”

2020年，《宁波市全民阅读促进条例》开始施行，宁波市成为浙江省第一个以立法形式促进全民阅读的城市。

徐益波告诉记者：“推动全民阅读，我们希望以孩子的阅读带动家长的阅读，进而带动全民阅读。”

为吸引小读者，宁波各级图书馆进行了大量探索和尝试。比如，“天一童读”就是专门为14周岁以下少儿提供阅读指导和服务的活动，从视、听、读、演、互动多个角度丰富少儿的阅读体验。

截至目前，宁波图书馆“天一童读”已累计开展阅读推广活动2200余场，线上线下受众近400万人次。

随着文旅融合，宁波一些图书馆还将阅读与旅游结合起来，让孩子们“共读一本书，共游一个景点，共同体验一种文化”。比如，宁波市海曙区图书馆推出本土文化研学活动“阅游甬城”，推出10余条研学路线，带领孩子们一边阅读相关图书，一边打卡与图书相关的当地名人故居、文化遗址等景点。

前段时间，在一次“阅游甬城”活动中，10岁的戴思齐不仅阅读了《屠呦呦传》，还参观了宁波屠呦呦旧居陈列馆，并在活动中了解了杏仁、百合、胖大海等中药材的功用以及青蒿素的提取方法，学到了很多书本上没有的知识。

今年1月，宁波图书馆推出“天一夜读”阅读短视频，每日更新，以“短视频+深度阅读”的形式推介图书、分享思想。截至目前，“天一夜读”已推出240多期，全网传播量超800万人次。

丰富的阅读服务和活动，让孩子们爱上了图书馆。随着少儿阅读需求的增加，宁波少年儿童图书馆已于日前启用，将为孩子提供更加丰富的阅读体验。

国家文化和旅游公共服务专家委员会委员、华东师范大学教授金武刚表示，在开展素质教育过程中，孩子们对阅读的需求越来越大，宁波图书馆以创新赋能，让一个个小读者带动了书香家庭、书香校园、书香社会建设。

（记者 韩业庭 曾毅）

(责编：李昉、孙竞)