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从“倾听者”到“讲述者”

——厦门翔安不断拓展“红领巾宣讲”文明实践活动覆盖面

2024年08月26日08:23 | 来源：光明日报
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原标题：从“倾听者”到“讲述者”

“亲爱的父老乡亲们，翔安区舫山小学红领巾宣讲团今天在这里举行红领巾宣讲活动，欢迎大家的到来！”日前，在福建省厦门市翔安区马巷渡桥公园内，小主持人热情而响亮的开场白，拉开了翔安区舫山小学的红领巾宣讲活动。随后，四位红领巾宣讲员同时登台进行宣讲。他们还搬出才艺，各显风采，让宣讲精彩纷呈、有声有色。

自去年以来，厦门市翔安区深入推进中小学“大思政课”建设，进一步拓展“红领巾宣讲”文明实践活动覆盖面，持续放大少先队员带动家庭、影响社会的积极作用，以少年视角、童言童语传播社会正能量，传承翔安红色文化。

为便利宣讲活动开展、群众参与和扩大影响，各校充分利用校园周边的资源，选取带状公园、文化广场等场所，组织小宣讲员们跨出校门，迈向校外，面向广大群众开讲。

不久前，祥美社区街心公园，气氛热烈、人头攒动。翔安区实验学校的少先队员们把“我的翔安我的家”的宣讲内容带到了附近公园内休闲、散步的人群中，吸引了不少市民驻足聆听。孩子们用他们的视角和语言，用自己的亲历事件和切身感受，把当地的新建设、新成就，讲得既接地气，又富有鲜活气，引得在场听众掌声阵阵。

学校统一发动、教师组织引导、家长热心参与、少先队员自主报名，各校“红领巾宣讲团”精心准备、自主排练、各展才艺，通过朗诵、相声、歌咏等形式，以丰富多样的形式立体、鲜活、丰满地呈现翔安的红色故事。

一段时间以来，在老师的带领下，福建教育学院附属翔安第一小学的“红领巾宣讲团”成员们走出校门，走进学校周边的宋坂带状公园。他们以凉亭为布景、以石阶为舞台，围绕“薪火相传，未来有我”这一主题，向过往行人分享他们精心准备的故事，自信放声开讲。登台的小宣讲员们“小手拉大手”，与爸爸妈妈一起，声情并茂地将翔安的红色故事娓娓道来。

从红色文化学习教育的“倾听者”转变为红色文化学习教育的“讲述者”，红领巾宣讲员们在学校、社区、家庭的良性互动中，在服务群众、服务社区的亲身实践中，不断感悟着信仰之力，将红色基因深深融入血脉，厚植爱党爱国情怀。

据了解，翔安“红领巾宣讲”活动分为“薪火相传，未来有我”等篇章，各校在2023－2024学年共计开展主题宣讲90余场次，共有1000余人次参与。

（记者 马跃华）

(责编：李昉、孙竞)

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