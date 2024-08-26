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这个暑期，30余所高校的大学生在瑞金开展社会实践——

了解光辉历史 彰显青年担当

2024年08月26日08:22 | 来源：光明日报
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原标题：了解光辉历史 彰显青年担当

日前，上海立信会计金融学院研学团队走进江西省瑞金市叶坪革命旧址群、沙洲坝革命旧址群等地，聆听红色故事，了解光辉历史。暑期以来，来自全国30余所高校的大学生暑期社会实践队，到瑞金开展红色研学、志愿服务、为民办事等社会实践活动，将所学的理论知识与乡村的实际需求相结合，彰显青年担当。

瑞金是红色故都、共和国摇篮、中央红军长征出发地，现存革命旧址127处，其中全国重点文物保护单位37个。在这里，一幅幅生动的历史画卷向各个大学实践队队员们缓缓展开；调研考察、实地探访、公益服务……队员们行走在红都大地，开展了一系列富有成效的暑期社会实践活动。

一台相机，两张背景布，一次定格，留住岁月。在瑞金市九堡镇杨梅村村委会门口，江西科技职业学院志愿者们支起了一个照相摊，为50多位老人免费拍照，为他们留下一份专属回忆。

在叶坪镇朱坊村，赣南卫生健康职业学院康养系社会实践队充分发挥自身所学送“康”下乡，为群众提供艾灸、推拿、康复等服务，有效缓解劳作给他们带来的腰部不适、肩颈酸痛等症状。

从沙洲坝村到东升社区，再到泽覃乡等地的新时代文明实践点，东华理工大学“青春芯工”暑期社会实践队队员充分发挥专业特长，开展电脑维修、手机维护等为民服务活动。无论是进行电脑的检测、除尘，还是系统安装与维护，他们的工作都赢得了大家的高度评价。

南昌大学软件学院“红雨润青松”实践队奔赴九天社区，为小朋友们开展科技启蒙活动。特色无人机课堂上，队员们带领小朋友近距离接触无人机，生动地向大家讲解无人机的分类、飞行构造原理等知识；在实操环节，队员们引导小朋友逐个体验无人机定点降落，通过循序渐进的理论知识学习和实际操控实验，激发他们对科学的兴趣。

（记者 胡晓军 李玉兰 王洋 通讯员 杨友明）

(责编：李昉、孙竞)

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