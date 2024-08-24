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以青春“小我”书写强国“大我”（教育时评）

吴 丹
2024年08月24日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　“同学们，从现在开始，你们有了一个新的身份……”8月15日，清华大学举行2024级本科生开学典礼，校长李路明以“厚德”为关键词，勉励新生涵养厚德品格，担当时代重任。就在一个多月前的本科生毕业典礼上，李路明谈到，超越个人得失的信念能够成就伟大的事业，勉励毕业生们坚定理想信念，以行动书写青春。

　　近年来，大学校长们的典礼致辞频频出圈。或是在开学典礼上寄语新生，深情回顾校史校情、传播教育理念，引导学生扣好人生第一粒扣子；或是在毕业典礼上展望未来，慷慨分享经验，勉励学生挺膺担当，给整装待发的毕业生们上了校园里的“最后一课”。

　　千言万语汇聚成河，满载着师长前辈对过往岁月的深刻洞察，蕴含着专家学者对社会发展的思考展望，是教育理念与时代精神的集中体现。从这个角度来看，校长致辞凝聚了丰富的情感价值、文化意义与社会期待，亦是有价值的“公开课”。

　　有的校长谈及情怀担当，寄望同学们担当起党和人民赋予的历史重任，在激扬青春、开拓人生、奉献社会的进程中书写无愧于时代的壮丽篇章；有的校长谈及博学慎思，勉励同学们在未来人生中保持学习的热情和毅力，从内心的热爱出发，坚定前进道路的方向；有的校长谈及品德追求，强调“己所不欲，勿施于人”“常怀感恩之心，要有大爱情怀，当他人、当社会、当国家有需要时，你们要毫不犹豫地挺身而出、伸出双手、贡献力量”。言虽简，意颇丰，映照育人初心。

　　呼应时代发展，回应时代之问，每一届学生都有其特殊的心路历程，每一年致辞都彰显出鲜明的时代特色。2010年，华中科技大学时任校长李培根以《记忆》为题致辞，把国家大事、学校发展、身边人物、网络热词融合一体，赢得现场学生30次掌声；2016年，西安交通大学时任校长王树国说，“我们越来越感受到整个世界变得越来越小”“我期待大家能够‘关注世界、成就自我’”；2024年，同济大学校长郑庆华嘱咐毕业生做一粒胸怀“国之大者”的种子、做一粒矢志实干兴邦的种子、做一粒引领创新发展的种子。这些致辞既打上了时代的集体烙印，又勾连起一些个体情怀。同学们发出的阵阵欢呼和不绝掌声，绝不是对网络引用的简单回应，而是在分享青春共同的记忆，致敬时代浪潮中不懈追梦的自己。

　　当代青年学生生逢盛世、责任远大，立什么志、成什么才、走什么路最需要正确的导引。因此，一场优秀的校长致辞以立德树人为根本任务，既传授知识和经验，更培养同学们的品格和精神，拳拳之意，切切之言，都是给即将启程的学子们，以人生更长久的滋养。

　　大学校长的典礼致辞，是学生成长道路上的一份礼物。聆听过一次语重心长的校长致辞，更多同学们懂得了，要坚守热爱和才情，将奋斗融入人生之路，既仰望星空又脚踏大地，既敢想敢为又善作善成，以青春“小我”书写强国“大我”。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月24日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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