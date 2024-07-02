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云南大学探索社会实践和人才培养融合

在科技小院上一堂思政课（解码·思政课怎么上）

本报记者 李茂颖
2024年07月02日08:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　清晨6点，云南省西双版纳傣族自治州景洪市曼洪村的多年生稻试验田里，云南大学农学院博士研究生李凌宏和团队师生正忙碌着。穿着雨靴，戴着草帽，十几名师生忙着给水稻做杂交。

　　“最近天气很热，温度太高水稻杂交容易出现假杂种的问题，所以下田时间要尽早。顺利的话，我们一天能给上百株水稻做杂交。”李凌宏说。收集数据、监测水稻秧苗的生长及营养状况、土壤环境……团队成员每天要在田里待上七八个小时。

　　4年前，云南大学农学院多年生稻研究团队来到西双版纳景洪、勐海等地租下试验田，建起科技小院，定期进行科研实践。为落实立德树人根本任务，云南大学积极探索思政教育和人才培养融合新模式，将思政教育从学校教室延伸到田间地头，构建起“大思政”多维育人体系。越来越多的学生像李凌宏一样，走出教室，扎根田野。

　　“建立科技小院，是想让多年生稻技术快速走进农户、走进乡村，让农业增产、农民增收。更重要的是，依托科研，培养一批知农爱农的创新型农业科技人才。”云南大学农学院院长胡凤益说，“农学试验需要‘五得’——能在田间地头里干得、能和邻里乡亲说得、能在水田旱地中走得、能在繁重劳作后吃得、能在茅屋棚户里睡得，这样才能真正融入这片土地。”

　　临近中午，一场大雨突如其来。师生回屋吃午餐，香喷喷的米饭正来自师生们亲手培育的多年生稻。

　　“雨停了！”饭还没吃完，天空突然放晴，师生赶紧放下碗筷，匆匆回到田间工作。“有的父本到中午会开花，得抓紧时间抖粉，顾不上吃饭了。”李凌宏说。

　　“水稻产量怎么样？”“我们家水稻遭虫了，怎么办？”……试验过程中时不时有村民前来，咨询科学种植相关知识。

　　“我们已经成了村里的新村民，和村民既是邻居也是农友。”李凌宏说，“扎根生产一线，我意识到要学习更多知识，将科研实践转化为应用经验，服务和帮助乡亲们。”

　　近年来，云南大学以“只有深刻地理解中国，才能更好地建设中国”为主题，实施“理解中国育人计划”。“我们在全省建设了12个实践教学和国情调研基地，还建成沉浸式教育体验中心，打造思政融媒体节目‘你好，大学生！’，努力推动思政课讲活道理、有声有色。”云南大学马克思主义学院副院长朱丹说。

　　“我们将继续推进思政课的内涵建设，分专业完善思政课建设质量标准，强化育人特色，提高育人能力，引导学生为国读书、为国成才、为国服务。”云南大学本科生院副院长王帆说。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月02日 12 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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