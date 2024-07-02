张进财

新质生产力是摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，符合新发展理念的先进生产力质态。习近平总书记强调新质生产力“以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，以全要素生产率大幅提升为核心标志”。培育和发展新质生产力需要加强职业教育，打造新型劳动者队伍特别是能够熟练掌握新质生产资料的应用型人才。

职业教育是指为了培养高素质技术技能人才，使受教育者具备从事某种职业或者实现职业发展所需要的职业道德、科学文化与专业知识、技术技能等职业综合素质和行动能力而实施的教育。加强职业教育，对于打造新型劳动者队伍具有重要意义。习近平总书记指出：“我们要实实在在地把职业教育搞好，要树立工匠精神，把第一线的大国工匠一批一批培养出来。”这为加强职业教育、培养发展新质生产力急需人才提供了根本遵循。要适应新一轮科技革命和产业变革深入发展的新形势，科学研判人力资源发展趋势，大力发展职业教育，培养更多高素质技术技能人才、大国工匠、能工巧匠，为发展新质生产力提供有力人才支撑。

突出职业教育特色。职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，肩负着培养多样化人才、传承技术技能等重要职责。面对当前科技革命和产业变革新趋势，高素质技术技能人才的培养问题更为紧迫，职业教育的战略价值更加凸显。要统筹推进职业教育与普通教育协调发展，推进不同层次职业教育纵向贯通。突出职业教育特色，一体化设计职业教育人才培养体系，推动各层次职业教育专业设置、培养目标、课程体系、培养方案衔接。大力提升中等职业教育办学质量，优化布局结构；稳步发展职业本科教育，高标准建设职业本科学校和专业。建立职业资格、职业技能等级与相应职称、学历的双向比照认定制度，推进学历教育学习成果、非学历教育学习成果、职业技能等级学分转换互认，建立国家资历框架。

加强校企合作办学。校企合作可以有效打破学生和企业之间的信息壁垒，让学生更加深入了解企业发展现状，了解岗位的作用和潜力，增进对工作岗位的认同感，同时也能帮助企业提前培养、选拔优秀人才。可推动职业学校在企业设立实习实训基地、企业在职业学校建设培养培训基地。鼓励和引导职业学校主动吸纳行业龙头企业深度参与职业教育专业规划、课程设置、教材开发、教学设计、教学实施，合作共建新专业、开发新课程、开展订单培养。面向各类企业全面推行企业新型学徒制，按照政府引导、企业为主、院校参与的原则，促进企业技能人才培养，壮大发展产业工人队伍，为新产业、新业态、新模式培养一批能够熟练应用新型生产资料的应用型人才。

深化产教融合。深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，对于培养新型劳动者队伍具有重要意义。要立足发展新质生产力，围绕国家重大战略，紧密对接产业升级和技术变革趋势，优先发展先进制造、新能源、新材料、现代农业、现代信息技术、生物技术、人工智能等产业需要的一批新兴专业，改造升级钢铁冶金、化工医药、建筑工程、轻纺制造等一批传统专业，鼓励学校开设更多紧缺的、符合市场需求的专业，形成紧密对接产业链、创新链的专业体系。按照国家区域发展总体战略和主体功能区规划，优化职业教育布局，以城市为节点、行业为支点、企业为重点，引导职业教育资源逐步向产业和人口集聚区集中。

（作者为北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院研究员）

《 人民日报 》（ 2024年07月02日 09 版）

(责编：郝孟佳、李昉)