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歌声相伴 成长飞扬（中国道路中国梦·与时代一起奔跑）

李 平
2024年07月02日08:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　“村里的孩儿”音乐班成立5年多了。刚开始的时候，谁也不会想到，这群娃娃能受到如此多的关注，能登上更大的舞台，能亲眼去看看更广阔的世界。

　　大学毕业后，我来到黑龙江省安达市任民镇中心小学任教。那时，我是这里唯一的音乐教师，负责所有年级的音乐课。音乐，能给这里的孩子们带来什么？我始终在思考。随着更多同事的到来，我们碰撞出一个想法：成立一个校内音乐班，让有天赋、感兴趣的孩子能走得更远。

　　万事开头难。乐理知识、歌唱技巧倒还是其次的，最难的是让孩子们自信开口。起初，没有多少孩子主动加入，我们就借“老鹰抓小鸡”的游戏半开玩笑地把他们“赶到”音乐教室，利用午休时间，一对一辅导。为了帮助他们克服紧张情绪，我们让孩子们轮流上台唱歌。唱错了，就重头来过；唱对了，就掌声鼓励。为了拉近他们与音乐的距离，我们经常把特有的东北元素融入歌曲。“小鸡炖蘑菇”“冰天雪地”……贴近生活的歌词引起了孩子们的兴趣。然后，我们再传授合唱技巧、乐器演奏知识。从担心跑调，到大胆开口，再到登上地方春晚舞台自弹自唱，孩子们的乐感、音准更好了。更重要的是，他们的动作更自然了，眼神更大方了，笑容也更多了。天籁童声，时时在校园里回荡，唱出他们的真情实感，更唱出对未来的向往与希冀。

　　音乐是心情的艺术。如何用好这一载体、强化育人功能，我们始终在不懈探索。实践中，我们经常结合青少年的兴趣特点，对流行歌曲重新填词。“你们英勇保卫祖国，每一寸山河；是你们坚定信念，像烈火指引我；红星就像你的眼睛，坚定不闪躲；是你们换来如今，美好的生活……”朗朗上口的旋律，配上充满正能量而又富有感染力的歌词，让不少孩子深深共情，甚至唱到哽咽，激扬起他们心中的爱国情、奋斗志。

　　音乐让孩子们更加开朗自信，纯真向上的童声也带给许多人温暖与感动。我们用视频来记录孩子们的变化进步，再借助短视频，让孩子们的歌声“飞”出小村庄。如今，“村里的孩儿”账号在几个平台的关注数超百万，点赞量达数千万，合唱作品在互联网上播放量超亿次。我想，打动人们的，是优美的旋律，是孩子们质朴纯净、天真烂漫的声音，更是他们眼里有光、全情投入的模样。

　　在社会各界的关注、帮助下，我们有了崭新的智能教学设备，乐器配置越发齐全，音乐教室的教学环境越来越好。我们还创作了自己的原创歌曲。“开心的时候音乐和我一起分享，苦恼的时候音乐和我一起分担，失落的时候音乐给我勇气。”一名学生的感想，诠释出音乐的力量、教育的价值。

　　歌声相伴的童年、放声高歌的日子，必定是难忘的。我们希望带领更多孩子走进音乐的世界，为他们打开一扇新的窗户，带他们看到更辽阔的风景。期待孩子们能从音乐中获得慰藉、汲取力量，在人生的道路上走得更稳、更远。

　　（作者为黑龙江省安达市任民镇中心小学音乐教师、第二十八届“中国青年五四奖章”获得者，本报记者刘梦丹采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2024年07月02日 05 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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