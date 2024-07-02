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在“玩、做、用、创”中做好科学教育“加法”

2024年07月02日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：在“玩、做、用、创”中做好科学教育“加法”

近日，2023年度国家最高科学技术奖的颁发，让科学教育再一次成为人们关注的热点。党的十八大以来，中小学科学教育工作得到全面加强，尤其是教育部等十八部门颁布《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》一年多来，中小学生的科学教育受到了前所未有的重视，取得了显著成效。当下，加强科学教育，我们还可以做些什么呢？

加强科学教育，要呵护好中小学生的好奇心。中小学生求知欲旺盛，每天都有问不完的“十万个为什么”。疑问的背后，折射出他们对世界的好奇。我们不仅要激发、呵护他们的好奇心，还要帮助他们形成“像科学家一样思考问题”的思维品质。科学，本质上是一种探索未知的思维方式，它鼓励人们提出问题，进行假设、设计实验并验证结论。在科学教育的过程中，我们不仅要重视科学知识的传授，还要关注学生独立思考、解决问题的能力。尤其要注意的是，那些学习成绩平平，但好奇心强、创新思维超乎寻常的中小学生，一样需要被看见、被钟爱、被开发，要有帮助他们脱颖而出的环境、土壤、机制与伯乐。

加强科学教育，要鼓励中小学生“玩中学”。近年来，在国家修订了义务教育课程方案和课程标准后，小学低年级每周增设了一节科学课，各地各校均在广泛开展科技节、科创节等活动，科学实验也得到了全面加强。中小学校要在此基础上，借助综合性学习、项目化学习、跨学科主题学习等载体，结合自身特色、区域资源优势，因地制宜开展一些有助于增强学生形象思维、逻辑思维和科学思维的实践类活动，“玩中学”“做中学”“用中学”“创中学”，在“玩、做、用、创”中加强科学教育。同时，学校要发挥引导、指导作用，为家长提供亲子科普实验和科学实践类手册等，鼓励、倡导家长开辟“家庭实验室”“亲子实践角”，开展一些种植、养殖、实验、拆装等让孩子亲手实践的活动。总之，从校园到家庭，让“遇事爱问个为什么”成为新时代中小学生的一种思维方式，让“喜欢动手捣鼓”成为新时代中小学生的一种习惯、品性，让“异想天开又善于求证”成为新时代中小学生的一种禀赋特征。

加强科学教育，要鼓励中小学生“慢下来”。俗话说，闲暇出智慧。孩子是慢慢长大的，不能急功近利。孩子需要有一些做梦、犯傻、发呆、无所事事的时间，正是这些看上去在“浪费时间”的状态，却能为孩子赢得成长的时间和空间。许多家长和老师每天总是唯恐孩子光阴虚度，总是驱赶着、逼迫着孩子做无穷无尽的作业，不给他们留出一点儿闲暇时间，自以为这就是尽了做家长和老师的责任。试想，一个孩子从早上睁开眼睛到晚上睡觉，从周一到周日，每时每刻都在学习，这种违背教育规律和身心发展规律的成长方式，怎么可能培养出有创新、创造能力的人才？中国科学院大气物理研究所研究员成里京认为，中小学生的知识背景和思考能力有限，还有大量的课程需要学习，因而设置短期的、较难或较易实现的科学教育内容都是不切实际的。客观上，思考和求解一个科学问题是需要时间的，而且解决问题的过程一定会有波折、是迂回向前的，只有随着对问题理解的深入，才能逐渐找到解决方案。因此，我们需要避免急功近利和目标导向，允许学生在一个较长时间维度中去探索问题、解决问题。加强科学教育，要确保中小学生有“慢下来、闲下来”的时间。这是科学教育能做“加法”的前提。中小学生天生就是探索者，国家推行义务教育“双减”的目的就是把时间还给学生，把空间还给学生，把动手实践、科学探究还给学生。有时间保障，科学探索才能真正得以落实。

（作者：罗树庚，系浙江省宁波高新区实验学校党总支书记、特级教师）

(责编：李昉、郝孟佳)

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