原标题：金砖国家数字教育合作前景广阔

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，生成式人工智能迅猛发展，数字科技正在深刻改变人类的生产生活方式，和平、发展、合作、共赢仍是国际社会的普遍呼声。教育国际合作，无论对于促进本国经济社会发展，还是孕育形成良好的国际关系，都发挥着稳定器、助推器的作用。

2023年8月，国家主席习近平在出席金砖国家领导人第十五次会晤期间，倡议金砖国家“拓宽教育领域合作，发挥好职业教育联盟作用，探索建立数字教育合作机制”，得到成员国的广泛支持，并被写入《金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言》。一年来，各国推进数字教育行动更加有力，世界教育数字化转型的探索更加活跃。2024年6月11日，第十一届金砖国家教育部长会议在俄罗斯喀山举行，支持建立金砖国家数字教育合作机制被纳入会议重要成果文件《第十一届金砖国家教育部长会议喀山宣言》。

1、数字教育合作有助于增进金砖国家教育福祉

今年1月，沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、伊朗和埃塞俄比亚正式成为金砖成员国，金砖成员国增至十国。金砖国家占世界领土总面积超过26%，总人口超过42%，经济总量约占全球的28%。作为世界上最具活力和潜力的新兴市场，金砖国家合作发展的空间巨大。金砖国家的繁荣稳定，将对全人类发展作出巨大贡献。

教育对于不断提高劳动者素质和人力资源开发水平，不断提升劳动生产率和促进技术进步具有重要作用，这是金砖国家的普遍共识。同时，各国也普遍意识到数字技术蕴藏着推动教育变革和发展的巨大潜力。数字教育正为教育国际合作开拓崭新的渠道、创造无限的可能，日益成为影响甚至决定教育发展的战略议题，成为实现教育领域学习革命、质量革命和公平革命的战略选择与创新路径。

金砖国家可以通过建立数字教育平台，实现教育资源的跨国共享，提高教育质量。建立金砖国家数字教育合作机制，可以有效助力各国应对共同挑战，包括降低教育成本，扩大优质教育资源覆盖面，促进教育普及与公平，弥合数字鸿沟等。开展数字教育国际合作，有助于带动金砖各国经济、科技和教育水平的整体跃升，增进金砖各国人民教育福祉，同时还可以促进跨文化交流和理解，增进国际合作和友谊，使人类命运共同体理念更加深入人心。

2、金砖国家数字教育合作内涵丰富

作为数字时代的教育新形态，数字教育蕴含公平、包容、可持续、终身化的教育理念，旨在塑造“人人皆学、处处能学、时时可学”的高质量个性化终身学习体系，构建以数据驱动大规模因材施教为核心的教学模式，创新以素养为导向、以能力为主的教育内容，推进管理精细化、服务精准化、决策科学化的教育治理。通过数字技术赋能教育变革，可以突破教与学的时空边界，促进优质教育资源流动汇聚，推动“大规模的标准化教育”转向“大规模的个性化学习”，让教育发展红利惠及所有学习者，实现以人为本、化育天下的千年梦想。

金砖国家数字教育合作内涵丰富。成员国之间可以通过政策对话、项目合作、设施共建、资源共享、人才共培等方式，推动教育理念、体系、模式、内容、治理等方面的深层次变革和整体性重构，为现代化建设蓄力。

共商数字教育治理。包括共同搭建年度教育对话平台，共议数字教育发展战略，共同研制数字教育标准体系、网络数字空间治理框架、人工智能治理指南，共同发布数字教育应用指南和管理规范等。

共享优质数字资源。携手各国高科技企业，推动高校、职业院校和有关机构开放优质数字教育资源。依托中国“国家智慧教育公共服务平台”等已有平台，为各成员国提供高水平慕课资源和学习服务，不断创新优质教育资源全球共建共享的新模式。

创新数字平台应用。为有需求的国家提供教育数字化开发援助，加强技术基础设施建设，增强移动网络覆盖。依托大模型和大算力，合作研发智能教育辅助工具。还可以开放各类平台远程访问权限，强化技术创新应用，提供面向成员国的数字教育公共服务。

共建教育合作组织。可以成立金砖国家数字教育联盟，在共同商定的优先领域进行专业和课程共建，开展联合培养，促进课程、学分等互认，密切师生交流互访，搭建人才培养服务平台，凝聚合作共识。

提升教师数字素养。共建金砖国家教师能力建设网络，共同开展教师研修与培训，探索数字化协同教研和“人机共育”，提升教师数字素养和胜任力。

推动数字教育研究。设立科研和创新项目基金，在数字教育理论体系、政策举措、实践路径、技术工具等方面开展协同研究，鼓励各成员国的科研工作者深度合作。

3、多方协同，推进金砖国家数字教育合作

金砖国家的地理环境、发展阶段、人口规模和资源禀赋各不相同，语言、文化、历史、宗教和习俗也各有特色。金砖国家数字教育合作，需要充分考虑各国数字教育发展差异性，遵循互利共赢原则，充分尊重成员国家的合作意愿和价值选择，优化思路，促进合作与交流。

国家层面应做好顶层设计与谋划。通过双边、多边磋商，确定数字教育合作的优先领域，及时发布指导纲要。通过深入调查研究，及时发现并破除阻碍合作的体制机制性障碍。教育主管部门与相关部委应加强会商，不断深化改革，出台更多有利于国际合作的政策措施。要及时总结经验、将基层探索的好做法复制推广。

地方政府应主动发挥区域优势先行先试，积极推动地方企业、学校和相关单位参与金砖国家数字教育合作，鼓励企业和高校“共同出海”。在数字教育合作项目、数字人才交流等方面先行探索，与相关国家城市拓展在数字经济、绿色经济等新领域的合作，共建经贸创新发展示范园区，以地区产业合作推进数字教育领域合作。加强所辖区域内数据安全保护和政策沟通协调。

各级各类学校是金砖国家数字教育合作的主体。前期，“金砖国家职业技术教育联盟”“金砖国家大学联盟”“金砖国家网络大学”等已相继启动。各地各校应以此为基础，积极发挥能动性，通过数字技术促进语言学习、文化交流、人才培养、科学研究等方面的国际合作交流，不断丰富合作内容，拓展合作形式，推进优质课程资源共享，推动学位学历和学分互认。还可发起建立金砖国家教师能力建设网络，提升教师数字素养和胜任力。

智库和科研机构可以针对数字教育发展的重大课题开展跨国科研合作，对数字教育合作的优先领域提出建议，协助完善数字教育合作宏观制度建设。可积极开展国际比较分析，关注各国教育技术政策实践最新进展，追踪各国数字教育行动，共享数字教育发展成果。加强在标准研制方面的国际合作，建立数字教育相关国际标准和规范体系。定期开展监测评估，规避各类风险。

企业是发展新质生产力、参与数字教育国际合作的重要力量。金砖国家数字教育合作为企业发展提供了重要商机。各地企业可以积极参与金砖国家数字教育合作，在人才培养、人机交互、基础设施和数据资源建设等方面开发创新技术和创新应用，助力学校场域的数字化基础设施建设和数字化教育环境布局，为各国教育数字化转型提供有力支撑。

（作者：汪明，系中国教育科学研究院副院长、研究员）

(责编：李昉、郝孟佳)