原标题：“这一课，凝结了千言万语”

6月29日，毕业生在参加清华大学2024年本科生学位授予仪式。新华社记者 鞠焕宗摄

6月21日，华中农业大学学生在农机花车前拍照留念。新华社记者 程敏摄

当夏日的阳光最热烈的时候，就是毕业的时刻。同学们整理行装，依依不舍，告别的歌声、笑语充满校园的每一个角落。

他们在说——珍重，此去一别，再见或是经年之后，祖国大地的每一个角落，都是大家拼搏奋斗、挥洒汗水的舞台。

他们在说——期待，数十年寒窗苦读，如今身怀才，始出征，民族复兴大业正待我辈添砖加瓦。

他们在说——纪念，相聚还历历在目，告别已近在眼前，终于走到了临别时刻。

在这临别的时刻，同学们学到了什么？感受到了什么？

这一课，是仪式感

在中国人民大学学位授予仪式上，一位行动不便的博士生艰难地推动自己的轮椅。校长林尚立果断走下仪式台，来到学生身边为他“拨穗”。

在南京大学，本科生汤之雯刚刚在运动中受伤，同样需要轮椅出行的她想要放弃最后的“拨穗”环节，辅导员却早早为她安排了志愿服务，由志愿者推她走到台前。“一个都不能少，是临别时刻的仪式感。”汤之雯告诉记者。

在中央民族大学，此前因跳蒙古舞《奔腾》走红的舞蹈学院院长姜铁红再次起舞；在哈尔滨工业大学，研究生导师们一同唱起《祝你一路顺风》；在上海交通大学，医学院教授夏强现场演唱《如愿》，为学生们壮行。

“这几天，我总是被老师们的柔软感动到落泪。”中国人民大学新闻学院大四毕业生张宇晴告诉记者，“对于学术，他们一丝不苟；毕业季到了，老师们又把所有的温柔和深情都捧了出来。这样的宽严相济，让我感觉我们不是师生，而是亲人。”

在毕业季一幕幕的感人瞬间里，还有哪些值得铭记的？

北京大学为毕业生准备了校园“慢门”拍照，定格下繁忙生活的温馨一刻。

山东大学为毕业生准备了“山魂海韵”拼图，组合成同学们圆满的青春岁月。

北京科技大学毕业典礼时突然下起大雨，学校老师上前为正在发言的材料科学与工程学院博士生代表王优撑伞。

山东理工大学毕业典礼上，毕业生毛文婷为女校长簪花戴云肩，诠释中国毕业生的浪漫。

浙江工业大学毕业生学位授予仪式上，最后一个环节是“请全体老师起立，目送毕业生离场”。

这一课，是立德树人

不少高校毕业季有特殊的德育答辩环节。

华中科技大学大四毕业生周洋已经拿到了保研北京师范大学的通知书，在德育答辩上，四年求学的甘苦化为一个个小故事，“终于笑着说了出来，这一天，我们笑着哭着，为难忘的求学经历暂时画一个句号。”

近日，南昌工学院毕业生何雨薇也顺利通过了自己的德育答辩。四年时光，她最大的感受是“脚踏实地”，“要一步一个脚印，纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。想得多了都是问题，做得多了都是答案”。

“科创之路充满了挑战和未知，但正是这些挫折和困难，教会了我们如何面对困难，如何从失败中汲取力量。”在德育答辩时，北京理工大学机械与车辆学院毕业生王源昕颇有感触。通过王源昕的分享，大家了解到，同学们“个个是小能手”——他们中有人加入无人驾驶方程式赛车队；有人投身机甲大师赛；有人从一门选修课开始深入钻研机器臂设计，在一个个比赛中“斩获满满”。从2003年开始，德育答辩已成为北京理工大学思政教育的一张“闪亮名片”，也成为毕业季学生回顾求学生涯点滴，坚定理想信念、描绘未来蓝图的充满仪式感的环节。

这一课，是不负时代

校长演讲是毕业季的重要内容，不少演讲都被总结成了金句，被网友们“划了重点”。

长江大学毕业典礼中，大雨倾盆，校长刘勇胜临时采用“极简版”致辞，他希望毕业生“在今后的工作和生活中，无论是烈日还是风雨，都能从容应对、积极进取、奋发有为”。

西南大学校长王进军则寄语毕业生“希望同学们能化作一颗善良的种子，在平凡的位置上，在并不总是‘惊天动地’的工作中，去传递真善美的力量”。

江西财经大学校长邓辉回顾同学们四年的学习生活，希望他们“在强国建设的赛道上具身应对、挺膺担当，成为砥柱中流”。

中国人民大学校长林尚立则希望同学们铭记“引领千千万万人大学子风雨兼程走过千山万水、一路向东、一路凯歌的伟大旗帜——陕公精神”，因为它“是中国人民大学的镇校之宝，也成为人大学子的立身之本”。

念兹在兹。

“这一课，凝结了千言万语。”当下课铃声终于响起的时候，1170万名高校毕业生将迈入人生的新赛道，无论是工作，还是继续深造，相信他们都已经做好了充分准备。正如中国人民大学教授朱锐说的那样：“希望同学们能够将个人的抱负与真正的价值相连接，无论未来身处何处，面对何种人生境遇，都能凭借卓越的智慧、坚强的意志和善良的本性，探寻心之所向，找到属于自己的璀璨星空。”

（记者 姚晓丹 周世祥）

(责编：李昉、郝孟佳)