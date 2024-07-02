原标题：林占熺：让“中国草”开出“幸福花”

当地时间6月27日，在瑞士日内瓦举行的第九届促贸援助全球审议大会“粮食安全”主题分会上，菌草技术发明人、福建农林大学国家菌草工程技术研究中心首席科学家林占熺向与会嘉宾、代表介绍：“通过援外与国际合作，中国菌草技术传播到全球106个国家。为发展中国家举办菌草技术国际培训班350期，培训了菌草技术骨干14000多名。”

为保护生态环境、解决“菌林矛盾”、促进增产增收，1983年开始，林占熺开展“以草代木”栽培食药用菌研究，1986年获得成功。40多年艰辛探索，如今菌草技术已拓展成菌与草交叉的科技研究新领域，是新的生物材料和农业资源。

1992年4月，49岁的林占熺第一次来到日内瓦参加第20届国际新发明新专利博览会。当时，国际专业评委给予他莫大的鼓励，认为其通过菌草技术为“向人类提供优质菇类食品，为畜牧业提供优质饲料”开辟了最合理最经济的新途径。

6月29日，刚刚从日内瓦返程的林占熺说：“在党的生日到来之际，能用新的成绩向党组织汇报，作为一个有着58年党龄的老党员，我非常激动，也倍感幸福！”

“把论文写在大地上、写在农民钱袋子里”，数十年来，林占熺和菌草技术团队通过担任科技特派员、组建援助宁夏科特派团队，坚持投身一线，在最艰苦的地方搞科研，在最需要的地方做推广。

福建平潭“世界级风口”上滩涂盐碱地土壤改良、沙尘暴发源地之一阿拉善流动沙丘防风固沙……为寻求菌草技术创新突破，林占熺和团队成员们常年扎根在大江南北、荒漠戈壁、田间地头，攻克了一道道世界难题。

在各级各部门的大力支持下，当年的实验室如今已创建成为国家级创新平台。

同时，为推动菌草产业发展，无论在国内还是在国外，林占熺带领菌草技术团队始终坚持进村入户，面对面、手把手进行技术指导，让农户“一看就懂、一学就会、一做就成”。“如果把菌草技术看作是‘鱼’，我们在援外过程中不仅给了‘鱼’，还提供了养‘鱼’、捕‘鱼’、加工‘鱼’的整个产业链。”林占熺说。

目前，菌草技术已在31个省（区、市）586个县推广应用，并传播到全球106个国家，为落实联合国2030年可持续发展议程，贡献了中国智慧、中国方案。因此，小小菌草也被誉为“中国草”“幸福草”。

这次和林占熺一起出席会议的农户代表，是46岁的塞鲁瓦伊娅·卡布卡布，她来自斐济中部奈塔西里省塞雷阿村。自从2019年她在中国援斐济菌草技术示范中心参加了培训班后，便喜欢上了菌草技术。在疫情期间，她带领村子里的妇女、残疾人与学生参与菌草蘑菇种植。“这真是中国送给斐济人的一个好礼物，让更多像我们这样的斐济农民增加收入，改善生活。”会上，她难掩激动地说。

“纵观40年，世界菌草业发展所走过的道路，是人民摆脱贫困之路，是中国贡献世界之路，也是人类在现代化道路上进行新探索之路。”林占熺表示，作为中国共产党的一员，他有一个最本质最朴素的情怀，那就是把所有的聪明才智都服务社会、贡献世界。

（记者 谢开飞 通 讯 员 曹佳奕 林良辉）

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