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把道理讲深讲透讲活（解码·思政课怎么上）

2024年05月13日08:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：话剧《黄大年》的扮演者张儒硕（前）在分享感受。
　　石天蛟摄
　　图②：复旦大学的同学们在杨浦滨江参观。
　　廖 恒摄

　　习近平总书记近日对学校思政课建设作出重要指示强调：“要始终坚持马克思主义指导地位，以中国特色社会主义取得的举世瞩目成就为内容支撑，以中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化为力量根基，把道理讲深讲透讲活，守正创新推动思政课建设内涵式发展，不断提高思政课的针对性和吸引力。”

　　新时代新征程上，思政课建设面临新形势新任务，必须有新气象新作为。近年来，多地高校探索以“大思政课”拓展全面育人新格局，吉林大学学生走进黄大年纪念馆上思政课，复旦大学开通红色巴士研学实践专线……善用社会大课堂，搭建大资源平台，学生们在了解国情民情中，更加坚定理想信念。

　　——编  者  

　　

　　吉林大学探索“馆校联动大思政课”

　　黄大年纪念馆里，回响年轻的声音

　　本报记者  汪志球  郑智文

　　“地质宫，是长春地标建筑，也是黄大年老师工作过的地方。”一大早，吉林大学马克思主义学院教授张波带领大一学生，前往地质宫大楼内的黄大年纪念馆，上一堂特殊的思政课。

　　地质宫5楼的黄大年纪念馆门口，黄大年雕像前，一如既往摆放着新鲜的花束。

　　“黄大年是地球物理学家，是吉林大学地球探测科学与技术学院教授。他放弃国外优越条件回到祖国，刻苦钻研、不懈创新，带领团队取得了一系列重大成果。”跟随张波的讲述，同学们认真记录。

　　让思政课走出校园，走入纪念馆、博物馆内，上好“馆校联动大思政课”，是吉林大学近年来推动大思政课创新的尝试。“我们要把道理讲深讲透讲活，守正创新推动思政课建设内涵式发展，让学生爱听爱学、听懂学会。”吉林大学马克思主义学院副院长石瑛说。

　　目前，吉林大学马克思主义学院已在吉林杨靖宇干部学院、黄大年纪念馆等场馆建立思政课实践基地，推动“思政小课堂”与“社会大课堂”相结合。

　　“同学们，这是于平教授，曾是黄大年老师的助手。”步入纪念馆，张波介绍起今天的另一位授课教师——黄大年纪念馆副馆长、黄大年团队成员于平。

　　面对青春洋溢的同学们，于平抛出一个问题，“你们对大学生活有怎样的规划？”

　　“好好学习，科研报国”“努力成为一个对社会有用的人”……同学们争相发言。

　　“‘振兴中华，乃我辈之责！’这是黄大年老师在和你们差不多年纪时的回答，这个答案，他用一生来践行。”于平加重了语气。

　　在于平的讲述中，同学们更加详细地了解到，黄大年始终坚定地追寻理想，将热情、精力和思考投入科学事业之中。回国7年间，他带领400多位科学家创造了多项“中国第一”，推动中国进入“深地时代”。

　　“心有大我，至诚报国。这是黄大年一生的真实写照。”于平说，“那么，今天，你们应该怎么做呢？”

　　“我想谈谈自己的想法。”举手的是吉林大学马克思主义学院的研究生张儒硕。

　　“我读大一时，参演学校原创话剧《黄大年》，并有幸成为黄大年老师的扮演者。现在我已经研三，即将步入社会，我选择回到家乡延吉市，服务家乡建设。”张儒硕说，“传承黄大年精神，要树立远大理想和家国情怀，把个人事业同祖国发展紧密连接在一起，以踏踏实实的成果去践行、传承。”

　　出演话剧的经历，让张儒硕对黄大年精神有了更深刻的认识。吉林大学将大思政课搬上舞台，学生们在创作、参演、观看的过程中，深化理解认识。

　　“同学们的思考很好。传承黄大年精神，要学习他心有大我、至诚报国的爱国情怀，学习他教书育人、敢为人先的敬业精神，学习他淡泊名利、甘于奉献的高尚情操。”张波接着说，“对于你们而言，要从自己做起，从听好每一堂课、做好每一件事做起，努力学习、锤炼本领，成为栋梁之材。”

　　黄大年曾经的办公室内，一面追思寄情墙上贴满了便利贴，写着人们对黄大年的追思之情。课程结束，这面墙上新增了数张便利贴，其中一张上未干的墨迹清晰地写着：“振兴中华，乃我辈之责！”

　　

　　复旦大学开通研学实践专线

　　乘红色巴士，上一堂思政课

　　本报记者  丁雅诵

　　初夏的上海，树影婆娑。复旦大学校门口，一辆巴士旁，学生们有序登车。

　　登车完毕，巴士缓缓行驶，一堂移动的思政课也随之开启。

　　“同学们好，欢迎乘坐红色巴士研学实践专线。”复旦大学博士生讲师团讲师李智杰的开场白吸引了大家的注意，“今天，我将带领大家走进上海城市治理、基层党建的第一线，感受超大城市治理的细节。”

　　“超大城市治理是许多国家面临的挑战。大家觉得主要存在哪些问题呢？”李智杰提问。

　　“人口过多”“交通拥堵”“大气污染”……“针对超大城市治理，上海给出的答案之一是党建引领基层治理。”李智杰说，“上海常住人口近2500万，大到一栋楼宇的改造，小到一个垃圾桶的摆放，千万个治理难题都集中在基层一线。”

　　如何加强城市社区党建工作、推进基层治理？

　　不知不觉间，巴士来到了杨浦区滨江公共空间停车点。

　　阳光明媚，微风徐徐，漫步在滨江步道上，江水映衬着蓝天，风景优美。从秦皇岛路码头、毛麻仓库，到杨树浦水厂、祥泰木行，沿着步道，同学们边看边听讲解。

　　“不到江边走一走，很难想象曾经的‘工业锈带’，如今变成了‘生活秀带’。”复旦大学社会发展与公共政策学院博士研究生肖雨蒙说。

　　行走间，师生们来到“人人屋”党群服务站。走进小屋、喝一杯水，疲惫一扫而空。

　　“自从正式运营以来，‘人人屋’全年无休，为居民和游客提供休憩驻留、医疗救助等服务。”李智杰介绍。

　　“一个党群服务站，就是一个市民群众参与城市治理的平台。”复旦大学国际关系与公共事务学院硕士研究生薛昱很有感触，对“人民城市为人民”有了更深的理解，“党建引领基层治理，是要解决实际问题、服务广大群众，真正把人民放在心上。”

　　离开杨浦区滨江公共空间，大家继续前往下一个参观点。

　　追寻着城市的红色脉络，红色巴士研学实践专线把城市地标的“点”与行车沿途的“线”相串联，搭建起一堂堂移动的思政课：

　　在《共产党宣言》展示馆，学生们聆听复旦大学老校长陈望道追寻真理的故事，弘扬伟大建党精神，理想信仰愈发坚定；

　　在中国商飞设计研发中心，民用飞机国产化历程让学生们心潮澎湃，科研报国的种子在心中生根发芽；

　　…………

　　目前，红色巴士研学实践专线包括4个主题、13个场馆，各党团支部可以进行菜单式预约，自主定制实践路线。

　　通过巴士上的“主题串讲”、红色地标中的“场馆讲解”，在情景交融中，理论学习变得有滋有味。

　　“我们的讲解员来自复旦大学博士生讲师团、‘星火’党员志愿服务队等社团，他们结合自身专业特点，用青年人的视角，更生动、更立体地开展讲解，实现了从传统理论式的‘教’，到青年互动式的‘育’的转换。”复旦大学《共产党宣言》展示馆“星火”党员志愿服务队队长蔡薛文介绍。

　　前不久，红色巴士还走进中小学校，以“星火”队带动“小火苗”，引领中小学生行走上海、开展互动式研学，推进大中小学思政教育一体化建设。

　　面对新形势新任务，近期复旦大学还创新打造“强国之路”大思政课，以“强国志引领报国行”为主线，集结校内外优势资源，引导学生在中国式现代化建设的伟大实践中深切感知新征程，把握时代脉搏、增强服务意识，坚定强国志向。

　　巴士上、场馆中，同学们认真聆听、仔细观看，一张张年轻的脸庞映照着未来的希望，红色基因正代代相传。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月13日 10 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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