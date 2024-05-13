谭铁牛

2022年5月18日，习近平总书记回信勉励南京大学留学归国青年学者：“在坚持立德树人、推动科技自立自强上再创佳绩”。南京大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，心系“国家事”、肩扛“国家责”，以报效国家、服务人民为自觉追求，坚持立德树人、推动科技自立自强，在坚定文化自信、讲好中国故事上不断努力，加快建设中国特色世界一流大学。

当今世界，百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革汹涌而来。在此背景下，国家对教育科技人才的渴求更加迫切，高等教育在建设教育强国中的作用更加凸显，高水平研究型大学作为国家战略科技力量的地位更加重要。这对高校服务科技自立自强提出了更高的要求。

推动高水平科技自立自强，要下好基础研究的“先手棋”。近年来，南京大学坚持“四个面向”，瞄准国家重大需求和世界科技前沿，不断加强基础研究，大力推进关键技术突破与成果转移转化。参与研发的首颗太阳探测科学技术实验卫星“羲和号”顺利升空；在全球首次观察到引力子激发；有关全钙钛矿太阳能电池研究屡次打破世界纪录。同时，大力推进有组织科研，瞄准关键领域开展原创性、引领性攻关。依托苏州校区发展壮大新工科，开辟新学科、新赛道，在科技创新上取得新突破，在发展新质生产力上展现新作为。

推动高水平科技自立自强，要练好拔尖创新人才培养的“基本功”。近年来，南京大学紧扣“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一问题，大力推进思政课程与课程思政建设，探索拔尖创新人才培养新模式。不断创新育人生态，厚植育人土壤，办好本科教育和具有创新能力的研究生教育，获得多项国家级教学成果奖项。今年还开设了人工智能通识课，着力培养时代新人。

推动高水平科技自立自强，要打好弘扬科学家精神的“组合拳”。近年来，南京大学大力弘扬科学家精神，举办学习习近平总书记重要回信精神一周年报告会和留学报国主题论坛，赓续李四光、程开甲等老一辈科学家报效国家、服务人民的优良传统。全力推进人才队伍建设，科学规划顶尖人才引育，大力推进柔性引才，实施“准聘长聘提质”行动，持续完善优秀青年人才和战略科学家培育机制。坚持守正创新、薪火相传，大力开展中华民族现代文明研究，成立中华民族现代文明研究院，挖掘与弘扬中华优秀传统文化中的科学基因。

建校122年来，南京大学始终与时代同呼吸、与民族共命运，谋国家之强盛、求科教之进步。继往开来、砥砺前行，南京大学将牢记嘱托、感恩奋进，把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力更好结合起来，在推动高水平科技自立自强中发挥基础研究主力军和重大科技突破生力军作用，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业发挥应有作用。

（作者为中国科学院院士、南京大学党委书记）

《 人民日报 》（ 2024年05月13日 10 版）

(责编：李昉、郝孟佳)