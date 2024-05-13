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湖南临澧县在办园条件、教师队伍建设等方面发力

让更多孩子享受普惠学前教育（让老百姓过上更好的日子）

本报记者 孙 超
2024年05月13日08:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　近年来，湖南省临澧县集中力量提高学前教育普及普惠发展水平，在办园条件、教师队伍建设、保教质量等方面发力，全面构建“县中心幼儿园为龙头、乡镇中心幼儿园为骨干、村级幼儿园为依托、公办幼儿园为主体、民办幼儿园为补充”的学前教育格局，让更多孩子在家门口享受优质普惠资源。

　　重普惠——

　　大力增加公办园学位

　　中午的幼儿园静悄悄的，临澧县沙堤幼儿园教师黄惠红正在照顾幼儿午睡。

　　这是一所位于新安镇龙凤村的公办幼儿园，因为办学口碑好，交通又便利，招生范围辐射邻近的七八个行政村。

　　“现在幼儿园有5个班124名幼儿，离家最远的不超过3公里，都是就近入园。”黄惠红说。

　　黄惠红接受了幼师资格的培训，持证上岗；幼儿园办学场地、保育水平有质量保障。同时，公办园保教费、生活费等收费项目，加起来平均每名幼儿每个月不超过600元，减轻了家长负担。

　　幼儿园热闹了起来，隔壁村小的生源也得以稳定。“目前，沙堤小学稳定生源有180余人，多数都是从沙堤幼儿园直升过来。现在很多家长都觉得家门口的学校好。”沙堤小学校长杨敏智说。

　　临澧县近年来连续实施了3期学前教育三年行动计划。9年时间内，该县投入1.52亿元，新建公办园25所，改扩建幼儿园19所，增加公办园学位6000余个，实现了公办学位的充分供给。

　　2023年，临澧县学前三年毛入园率92.03%，普惠性幼儿园覆盖率达89.75%，公办幼儿园在园幼儿占比达57.98%。“临澧县长期重视学前教育，投入见了成效。学前教育与义务教育要同等对待、统筹推进。”临澧县委书记李雨初说。

　　提质量——

　　新理念助力学前教育发展

　　上午，幼儿园童声朗朗。临澧县停弦渡镇中心幼儿园的孩子，正在户外进行“安吉游戏”。

　　这是一种以游戏教育为主要形式的学前教育实践。轮胎、木梯、滚筒、锅碗瓢盆等都成为孩子们的玩具，生活区、攀爬区、涂鸦区等十来个游戏区域供孩子们在探索中体验、合作中收获。

　　业务园长杨春芳2014年来到这所镇中心幼儿园担任教师。几年来，她亲历的巨大变化，不仅是办学条件方面，更是幼教理念。

　　“刚来的时候，不光是幼儿家长，连我们老师自己的脑子里对学前教育都还是传统观念，关注的主要是读写背诵……”杨春芳说。从2017年开始，临澧县教育局派专家到幼儿园来指导，“这种让孩子自主、自由、自发玩游戏的教育方法，让我们大开眼界。自此，学校大力推广安吉游戏，并逐渐成为乡镇幼儿园特色。”

　　“我们对改革前后的变化进行了跟踪。经过长期观察发现，新的教育方法在提升幼儿情绪控制、动手动脑、交流沟通能力方面效果更好。”临澧县教育局学前办主任毕文新说。

　　教学质量要升级，提升教师能力势在必行。通过“国培计划”临澧县骨干教师能力提升培训项目，临澧县去年组织了幼小衔接工作坊，县城区27名幼儿园园长、骨干教师等100余人参与培训。

　　“我们提倡通过自主游戏帮助幼儿做好身心准备、生活准备、社会准备和学习准备，并以多样形式向家长宣传科学的教育理念。”县中心幼儿园业务园长、幼小衔接工作坊负责人陈丹说。

　　县中心幼儿园把家长“请进来”观摩学习，同时让新的教育理念“走出去”，走进城区民办园和乡镇幼儿园。目前，中心园有3名教师担任临澧县南、北片区以及城区片区的教研负责人，把理念和做法推广到更多乡镇和村级幼儿园。

　　同时，临澧县加强学前教育教师队伍建设，全县教师招聘把幼儿教育也纳入统筹，推动公费定向培养师范生毕业以后安置到幼儿园。民办园的教师也有和公办园教师一样的培训和职称评定机会。

　　促转型——

　　民办园积极发展托育服务

　　据介绍，近年来，临澧县入园适龄儿童数量有所下降，对市场化的民办幼儿园的经营造成了一定的压力，转型升级势在必行。

　　“不达标的幼儿园要关闭，一部分营利性幼儿园希望转为非营利性的，我们提供帮助。”临澧县教育局党组书记、局长怀素娟介绍，临澧县充分保障民办园的权益，确保转得顺、转得稳，保证服务不断档、有提升。

　　有的民办幼儿园把目光转向了近年来备受关注的入托需求上。

　　“现在公办园和普惠园学位足、价格低，给我们营利性的民办园很大的竞争压力。以现在的规模和收费标准，刚刚能保运转。”临澧县蓓蕾幼儿园负责人陈菊说，目前幼儿园有教职工53人，幼儿14个班378人。自前些年开始，蓓蕾幼儿园就开始利用空余学位开展托育服务。“在建设的时候，每个托位政府有1万元的补贴，同时水电气都有相关的优惠政策。托育收费每人每月1450元，是幼儿园正常运转的有力补充。”陈菊说，幼托班已有30多个孩子，未来这项服务一定会越来越受欢迎。

　　近年来，临澧县积极推动乡镇普惠托幼机构试点，探索推动现有民办幼儿园申报普惠性民办幼儿园，确保托幼机构乡镇“全覆盖”。临澧县注册登记托育服务机构现有9家，总托位数约1400个。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月13日 11 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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