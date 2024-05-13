台州市黄岩区江口街道将招商引资和招才引智融入侨务工作，引入顶尖人才。图为欧洲科学院院士穆勒（左）携团队与中企研发人员讨论。

施佳丽摄

本报电 （彭训文、张岳怡）浙江省台州市侨联近年聚焦海归人才、高校精英、海外华侨三大群体，大力打造“地方搭台、侨联导流、人才唱戏”的引才模式，培育做大侨务工作新增长点。

为招引更多海外人才，台州市侨联实施了多项举措。一是持续深化“创业中华 智造台州”品牌内涵，通过举办高校海归创新创业科技成果洽谈会，吸引长三角地区高校生物医药、智能制造、新材料、元宇宙等领域专家学者、海归人才落户台州。二是搭建“侨联+高校侨联+引才工作站+海外智囊”引才网络。与7家长三角地区高校建立引才合作伙伴关系，积极收集优质科研成果项目，建立“高校科研成果库”，并力促其与“企业需求库”匹配对接。目前，项目库里共有高校科研项目331个。三是依托建立的台州驻俄罗斯、巴西、澳大利亚、加拿大多伦多等16家贸易联络站，将台州优势产业、优质产品、重点企业和海外特色投资项目对接，借力当地侨商侨领优势，助推引进海外高层次人才和项目。

(责编：李昉、郝孟佳)