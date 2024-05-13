原标题：聚焦“以赛促就” 注重素养提升

5月12日，首届全国大学生职业规划大赛总决赛在上海落下帷幕。本次大赛由教育部与上海市人民政府共同主办，是国内首次以促进大学生高质量充分就业为目标设置的专门赛事。大赛自2023年8月启动以来，全国高校师生踊跃参与，累计报名学生达952万人，覆盖高校2740所。经过激烈角逐，600余名大学生和80余名教师晋级总决赛，决出各赛道的金银铜奖、单项奖、优秀组织奖、优秀指导教师奖等奖项。作为以立德树人、就业育人为主线，努力打造强化生涯教育的大课堂、促进人才供需对接的大平台、服务毕业生就业的大市场，此次赛事如何“以赛促就”，提升大学生职业规划前瞻性和职场胜任力，实现“双向奔赴”？

搭建学生展示职业规划能力的平台

在成长赛道高教组的决赛中，广西大学越南语专业大二学生文诗雅用一句流利的越南语开始她的展示。“我的职业理想，是做一名驻越记者。”文诗雅透露，“比赛后，我认识到了自己的不足，要多参加实践，尤其是充分利用好大三赴越留学机会，加深对当地文化的感知。”

记者了解到，为突出比赛的示范意义和育人价值，大赛面向中低年级学生设置成长赛道，面向高年级学生设置就业赛道，面向高校就业指导教师设置大学生职业发展与就业指导课程教学赛道，并区分“高教组”和“职教组”。在成长赛道，选手在大赛平台提交生涯发展报告，介绍职业发展规划、实现目标的具体行动与成果。在现场，经过8分钟主题陈述、5分钟评委提问，就会进入“天降实习offer（录用通知）”环节，用人单位根据选手表现，决定是否给出实习或录用意向，并对选手作点评。

“这次有幸参加决赛，觉得从全国各地来的选手都实力不俗，通过与选手、评委的交流，更加坚定了我的梦想，希望在自己的职业路径实现方面获得更多助力。”新疆大学法学专业大二学生母雪峰的职业目标是做一名律师，“今后还要通过律所实习接触更多法律实务。”

“在决赛舞台，总体来讲同学们的表现非常精彩，展现了当今中国大学生面对职业发展这一人生课题显示出来的综合素质。从目标的选择、一步步行动获得成长的经历、追求目标过程中不断反思与调整，能看出他们目标清晰、努力尝试、脚踏实地。”赛事评委、北京师范大学心理学部党委书记乔志宏评价。

助力学生提升岗位胜任力与风险应变力

“你目前把职业目标定在水下智能探测领域，如果毕业时有个航天领域的相关科研平台宣布为你提供很好的条件，你会考虑选择它吗？”“你的发展路径提到先读研后就业，如果在你大四期间，面前出现了一个很好的就业机会，你会动摇吗？”在比赛现场，评委们抛出的问题引发学生对职业规划目标、实现路径的“再反思”。

“选手个人经历千差万别，但不管怎么说，他们已经有了一个好的开始。学生们意识到就业‘不光是毕业生的事儿’，并在学校的帮助下让职业规划与专业培养环节形成闭环，从大一的职业规划选修课开始，逐渐确立自己的职业目标，并不断试错、思考；我们也鼓励学生利用寒暑假走进企业，把专业所学和工作场景密切联系、结合起来。对学生来讲，看到这么多企业在现场发出offer，也会起到很好的激励作用。”赛事评委、西安交通大学学生就业创业指导服务中心主任郑旭红说。

“一些学生早在大二就‘锚定’进入某一单位就业，我认为，大学期间培养的是学生的综合素质，大家既要坚定自己的职业方向，也不要给自己未来发展设定太多主观限制。要抱着一切皆有可能的开放心态，迎接挑战和变化。”中国电信集团有限公司人力资源部员工培训处处长郑园说，“希望今后能扩大选手个人职业意向数据的开放运用范围，让比赛平台成为校企双方信息交流、融通互惠的平台。”

记者了解到，在大赛进行同期，各地各高校配合赛事广泛开展招聘会、职业体验营等活动，目前已累计举办就业指导和校园招聘活动8.17万场，参与人数885万，提供岗位超百万个。大赛今后将每年举办一届，第二届全国大学生职业规划大赛将由教育部和湖南省人民政府共同举办。

（记者 周世祥）

(责编：李昉、郝孟佳)