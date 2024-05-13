原标题：卓越工程师培养现场交流推进会在津召开

卓越工程师培养现场交流推进会日前在天津召开。教育部、科技部、工信部、国务院国资委、中国工程院、中国科协和国防科工局等部门负责同志，北京、上海、天津等13个地方教育行政部门负责同志，天津市有关部委局负责同志，59所试点高校、8家中央企业，以及32个国家卓越工程师学院、4个卓越工程师创新研究院的负责同志参加会议。

教育部部长怀进鹏表示，要锚定为发展新质生产力、推动高质量发展自主培养急需人才的大目标，立足科技革命和产业变革的大格局，适应加速演进的大变局，以大规模、有组织、成建制的产教深度融合方式，探索培养与现代经济、现代科技、现代产业发展相适应的卓越工程师。要坚持问题导向，找准和破解卓越工程师培养过程中的关键问题，在评价标准、课程教材、资源配置等方面进一步改革创新，推动企业关口前移与大学联合培养人才，促进创新创造与产业市场有机衔接，推动大学实现技术转移和问题驱动下的科研水平提升，增强学生在重大工程实践中解决大规模复杂问题的能力，实现培养方式从以知识为中心到以创新能力为中心的转换。

天津大学党委书记杨贤金在会上表示：“我们将以此次会议为契机，培养适应未来的卓越工程人才。天津大学将继续推动校企深度融合，发挥企业和学校积极性，共同设计培养目标、制定培养方案、实施培养过程，通过校企双向赋能，实现产教双链融合。”

此次推进会由教育部主办，天津大学和天津市教育委员会承办。（记者刘茜、董山峰）

(责编：李昉、郝孟佳)