北京市第八十中学大兴未来学校签约揭牌。大兴区教育融媒体中心供图

人民网北京5月10日电 （记者李依环）记者从北京市大兴区教委获悉，北京市第八十中学大兴未来学校签约揭牌仪式今天举行。该校将落户大兴区西红门镇，规划建设为九年一贯制学校，预计2025年开工建设、2027年投入使用，规划班级36个，其中小学24个、初中12个，建成后将提供学位数1440个。

据悉，北京市第八十中学创建于1956年，1978年被认定为北京市重点中学和北京市对外开放单位，2003年成为北京市示范性普通高中，2011年被批准为高中特色实验项目学校，成为首批推进国家教育体制改革高中特色实验项目学校。

北京市朝阳区副区长杨蓓蓓表示，此次合作办学项目，是八十中学在北京市内、朝阳区外举办的第一所学校，是两区实现教育优质均衡发展的重要举措。希望两区以此次合作办学为契机，加强交流合作，打破区域界限，共同书写北京市基础教育事业新篇章。

北京市大兴区委常委、副区长安学军表示，八十中学来大兴办学，是大兴与朝阳开展教育合作的标志性事件。今后，希望双方秉持共商共建共享原则，不断深化教育领域合作内容，不断促进两区合作优化升级、创新发展，携手打造更多教育发展的“高光时刻”。

北京市第八十中学校长任炜东详细介绍了学校近年来的办学成果。他表示，八十中学将积极发挥辐射示范作用，在师生交流、资源共享、教育教学管理等多方面发力，全力输出八十中学的教育理念、师资力量，让八十中教育在大兴区落地生根、开花结果。

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