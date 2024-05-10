人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京市第八十中学大兴未来学校签约揭牌

预计2025年开工建设、2027年投入使用

2024年05月10日17:15 | 来源：人民网-教育频道
小字号

北京市第八十中学大兴未来学校签约揭牌。大兴区教育融媒体中心供图

北京市第八十中学大兴未来学校签约揭牌。大兴区教育融媒体中心供图

人民网北京5月10日电 （记者李依环）记者从北京市大兴区教委获悉，北京市第八十中学大兴未来学校签约揭牌仪式今天举行。该校将落户大兴区西红门镇，规划建设为九年一贯制学校，预计2025年开工建设、2027年投入使用，规划班级36个，其中小学24个、初中12个，建成后将提供学位数1440个。

据悉，北京市第八十中学创建于1956年，1978年被认定为北京市重点中学和北京市对外开放单位，2003年成为北京市示范性普通高中，2011年被批准为高中特色实验项目学校，成为首批推进国家教育体制改革高中特色实验项目学校。

北京市朝阳区副区长杨蓓蓓表示，此次合作办学项目，是八十中学在北京市内、朝阳区外举办的第一所学校，是两区实现教育优质均衡发展的重要举措。希望两区以此次合作办学为契机，加强交流合作，打破区域界限，共同书写北京市基础教育事业新篇章。

北京市大兴区委常委、副区长安学军表示，八十中学来大兴办学，是大兴与朝阳开展教育合作的标志性事件。今后，希望双方秉持共商共建共享原则，不断深化教育领域合作内容，不断促进两区合作优化升级、创新发展，携手打造更多教育发展的“高光时刻”。

北京市第八十中学校长任炜东详细介绍了学校近年来的办学成果。他表示，八十中学将积极发挥辐射示范作用，在师生交流、资源共享、教育教学管理等多方面发力，全力输出八十中学的教育理念、师资力量，让八十中教育在大兴区落地生根、开花结果。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部