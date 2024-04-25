原标题：促进蚊媒黄病毒感染与传播新机制揭示

4月23日，记者从清华大学获悉，该校基础医学院教授程功团队揭示了蚊媒黄病毒基于一种进化保守机制，使病毒实现高效率感染。该研究工作为阻断蚊媒黄病毒感染和传播提供了潜在治疗靶点。相关研究论文日前在《美国国家科学院院刊》发表。

蚊媒黄病毒包括登革病毒、寨卡病毒、乙型脑炎病毒等。蚊媒黄病毒的基因组先被翻译成一条多聚蛋白，再被切割成结构蛋白和非结构蛋白。大多数非结构蛋白滞留在细胞内，随着时间推移发生积累并产生严重毒性，这影响了病毒高效率复制。至今，相关研究者对积累的多余非结构蛋白被清除的机制尚不清楚。

“我们筛选到一种位于细胞内质网的关键蛋白，它能促进蚊媒黄病毒在蚊虫媒介和哺乳动物宿主中感染。”程功说，蚊媒黄病毒非结构蛋白4A（NS4A）在细胞中的积累，可以阻抑病毒多聚蛋白在内质网的加工与表达，进而抑制病毒感染过程。而他们筛选到的这种关键蛋白能与NS4A结合并将其降解，避免NS4A过度积累，最终促进病毒感染。

程功介绍，在前人的研究中，科学家已筛选出一种该关键蛋白的小分子抑制剂。科研人员发现，这个小分子能抑制登革病毒在埃及伊蚊和小鼠上的感染，同时抑制病毒完成“宿主—蚊虫”的传播周期，大幅降低蚊虫感染率。由此表明，这个小分子是一种潜在抗病毒候选药物分子。以上研究为蚊媒黄病毒传染病防治提供了全新药物靶点。（记者华凌）

(责编：李昉、熊旭)