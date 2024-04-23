人民网北京4月23日电 （记者孙竞）日前，由北京外国语大学主办、外语教学与研究出版社承办的第20届“外研社杯”全国中学生外语素养大赛冠亚季军争夺赛在北京外国语大学举办。经过激烈的角逐，来自宁波市镇海中学的刘植荣获全国总冠军，来自上海市南洋模范中学的李彦琪和天津市天津中学的曹东尼分别荣获本次大赛的亚军和季军。

据介绍，第20届“外研社杯”大赛自2023年8月启动以来，共有全国近百万名高中生参与其中。经过初赛、复赛、地区决赛和全国总决赛基础赛的层层选拔，全国百强选手汇聚北京外国语大学，参加冠亚季军争夺赛的角逐。北京外国语大学教授、督学张秐担任大赛荣誉评委，清华大学外国语言文学系长聘教授曹莉、北京大学外国语学院英语系教授柯彦玢等专家担任现场评委。

北京外国语大学外研集团党委书记、董事长，外研社社长王芳介绍，“外研社杯”大赛不断优化人才培养模式，大力探索数字化融合创新，以科技赋能助力人才选拔，是国际化人才培养领域新质生产力的发展实践。同时，大赛与“中华思想文化术语传播工程”结合，融入中华思想文化，旨在增强中华文明传播力影响力，为构建人类命运共同体提供人才支撑，为新质生产力发展持续赋能。

记者了解到，“外研社杯”全国中学生外语素养大赛开展20年来，累计服务学生超过1000万。北京外国语大学党委副书记、纪委书记胡志钢在颁奖典礼上指出，“外研社杯”不仅是一项赛事，更是一个展示青少年外语才华、锻炼综合素养的平台。大赛始终坚持公益性质，秉承“零收费”的原则，全面培养学生的核心素养。未来，大赛将继续秉承北京外国语大学人才培养目标，服务国家发展战略，进一步发挥自身在外语教育领域的引领作用，提高青少年外语素养，培养拔尖外语人才。

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