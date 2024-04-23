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教育部公布2023年全国职业院校技能大赛德育与思想政治教育有关赛项获奖名单

2024年04月23日19:01 | 来源：人民网-教育频道
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　　人民网北京4月23日电 （记者秦迪）近日，教育部发布公告，公布2023年全国职业院校技能大赛德育与思想政治教育有关赛项获奖名单。

　　全国职业院校技能大赛德育与思想政治教育有关赛项旨在落实立德树人根本任务，积极推进职业教育领域“三全育人”改革、思想政治教育课程教学改革创新，推动各地加强职业院校德育与思想政治教育工作队伍建设。

　　2023年全国职业院校技能大赛德育与思想政治教育赛项，分别为思想政治教育课程教学能力比赛（设中等职业教育组、高等职业教育组）、中等职业学校班主任能力比赛。

　　经网络评审和现场决赛，思想政治教育课程教学能力比赛（中等职业教育组）产生一等奖20个、二等奖40个、三等奖61个；中等职业学校班主任能力比赛产生一等奖26名、二等奖45名、三等奖72名。

　　思想政治教育课程教学能力比赛（高等职业教育组）与第三届全国高校思想政治理论课教学展示活动统筹举办，获奖名单一并公布。

　　附：2023年全国职业院校技能大赛德育与思想政治教育有关赛项获奖名单

(责编：崔競文、刘凡)

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