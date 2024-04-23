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2024年北京义务教育阶段入学政策发布

2024年04月23日16:47 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月23日电 （记者孙竞）今天下午，北京市教委召开新闻发布会，发布《关于2024年义务教育阶段入学工作的意见》。

据介绍，今年北京市义务教育入学坚持区级为主，各区组织实施本区域义务教育入学工作。坚持免试就近，小学入学采取登记入学为主、单校划片和多校划片相结合的方式，小升初采取免试、按志愿派位的方式。北京市将进一步优化入学服务平台，让数据多跑路、家长少跑腿，努力做到“一网通办”，推进入学工作更便捷、高效、透明。

北京市教委相关负责人表示，今年将进一步强化“四个严禁”：严禁以考试成绩和各类竞赛证书、培训竞赛成绩、考级证明等作为招生依据；严禁以面试、评测、接收简历等形式选拔学生；严禁学校和校外培训机构以培训班、校园开放日、夏令营等形式提前招生、选拔学生；严禁任何学校以实验班、特色班、国际部、国际课程班等名义招生。北京市将严肃执纪问责，加强对入学工作的事前、事中、事后监管，从严规范。

北京市教委相关负责人指出，近年来，为满足群众上好学的期待，北京市深入推动改革创新，持续聚焦扩优提质，扎实推进义务教育优质均衡发展。

目前，北京全市集团化办学覆盖率达到75%，学区制管理覆盖了90%的中小学，乡镇义务教育学校100%得到“手拉手”帮扶。与此同时，北京促进小范围、大比例、多元化的新型教师交流轮岗，截至目前，共交流轮岗教师4.2万余名，占符合交流轮岗条件教师的79%，已基本形成常态化交流轮岗机制，优质资源覆盖面不断扩大。连续三年实施“新增2万个中小学学位”民生实事工程，累计增加11万余学位，新增学位100%实现优质供给。

据悉，按照义务教育管理以区为主的管理体制，北京各区教委将根据市级文件的宏观指导性要求，结合本区实际制定区级文件，经区政府同意后，4月30日前陆续发布。

(责编：李昉、熊旭)

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