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北京市中小学正式开启“全域教研”新模式

2024年04月23日16:43 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月23日电 （记者李昉）近日，北京市首场“全域教研”活动在通州区举办，31所中小学集中展示了15个学科的158节课，168位市、区级教研员走进课堂参与指导。这标志着北京市中小学正式开启“全域教研”新模式。

据介绍，“全域教研 ”立足全学科育人、实践育人、综合育人、评价育人和教材育人五个总体方向，回应新时代课改热点问题，形成“六个领域、18 个主题 ”作为新时代首都教研工作的抓手。在通州区举行的首场活动，聚焦核心素养导向的教与学方式变革，关注综合育人、实践育人导向的跨学科教学。

“全域教研 ”依托市、区、校三级教研构成“教学研究共同体 ”，强化统筹，打通市、区、校纵向和区域、学科间横向壁垒，让先进课改理念、优质教研资源要素穿越边界、畅通流动，推进构建教育领域新质生产关系，支撑首都基础教育高质量发展。健全以教育行政部门为主导，以市、区、校三级教研为主体，以中小学校为基地，相关部门协同配合的教研工作新格局。

“全域教研 ”积极探索学区化、集团化、基地式教研，突出模式创新，推动市、区教研重心下移，紧密联系教育教学一线，深入学校、课堂、教师、学生之中，切实解决教育教学实际问题。聚焦学科实践（实验教学）、跨学科主题学习、作业设计、考试命题、综合素质评价等重点难点问题，支持区域、学校积极探索有效落实核心素养培养的教育教学模式。

北京教育科学研究院党委副书记、院长冯洪荣表示，基础教育是教育强国的基点，教研是基础教育的支点。教研工作从分级教研转向集团化、基层化、共同体化教研，将更好实现主体转型。首都教研要构建教学研究、教育研究、课程改革的新载体，打开新局面，形成支持首都基础教育高质量发展的新机制，助推教育强国建设。

(责编：李依环、熊旭)

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