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一世藏书一世情！张彦仲院士科学文集在北航首发

2024年04月23日11:19 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月23日电 （记者李依环）21日，中国航空战略科学家、中国工程院院士张彦仲“科学文集首发及赠书仪式”在北京航空航天大学举行。

据悉，《张彦仲科学文集》分为中文和外文两个分册，每册分为信息技术、航空工程、重大科技战略三个部分。该文集节选了张彦仲在学术刊物上公开发表的上百篇科研论文，在较长时间跨度上反映了我国航空系统工程及信息技术的发展历程。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏表示，举办此次科学文集首发仪式，不仅要通过这本珍贵文集传递张彦仲院士的研究成果和学术思想，更是要借此机会向张彦仲院士学习，学习他矢志不渝、航空报国，敢为人先、永攀高峰的精神特质。希望广大师生传承弘扬张彦仲院士的崇高追求和可贵品质，以服务国家为最高追求，勇毅前行、开拓创新，加快建设中国特色、世界一流大学，为航空强国、航天强国建设贡献更多的“北航力量”。

记者了解到，张彦仲院士深耕航空工业一线已半个多世纪，长期从事机械振动、信号处理与航空系统工程研究，更是关注和支持航空领域的战略智库建设、学科发展、人才培养和科技创新。自2019年起，他陆续向北航图书馆捐赠了1052册航空航天类技术书籍。为此，北航专门为张彦仲建设了院士书屋，陈设他的书籍供全校师生学习。

“我一生喜欢读书和藏书。”张彦仲表示，利用这场首发仪式将自己的全部藏书捐赠给北航图书馆，希望这些书籍能够发挥作用，为大家提供有益的参考和启示，为我国航空事业和科学事业的发展贡献力量，也希望面临发展机遇的青年一代能够茁壮成长，取得更高成就。

(责编：李昉、熊旭)

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