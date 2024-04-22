人民网北京4月22日电 （记者孙竞、李昉）日前，北京邮电大学2024年拔尖创新人才培养大中衔接研讨会在北邮西土城路校区举行。围绕“聚焦人工智能赋能，共话大中培养衔接”主题，全国百所中学负责人齐聚北邮，共商拔尖创新人才培养大计，同绘教育高质量发展蓝图。

北京邮电大学党委书记续梅指出，跑好“大中衔接”这场教育接力赛，培养心怀家国、潜心研究、勇攀高峰、敢为人先、引领未来的领军人才，是北邮和中学共同面临的育人课题。作为新中国第一所邮电高等学府，北邮愿与各中学一道，创新机制，深化合作，着眼服务国家重大战略需求，聚焦人工智能赋能传统学科新内涵，不断打造课程共建、资源共享、英才共育的新范式。

北京邮电大学党委副书记、校长徐坤表示，面向数字经济高质量发展需要，学校将数字经济形态特征与人才培养素质需求紧密结合，深入推进教育、科技、人才融合发展，持续加强以“破边界”理念为引领的人才培养改革，人才自主培养能力不断增强、培养质量不断提升。希望以此次活动为契机，持续完善大中衔接工作机制，吸引更多中学单位和优秀人才关注北邮、了解北邮。

北京邮电大学计算机学院教师徐童以“码上出发，只争朝夕”为主题进行分享，介绍了在教育数字化改革旗帜引领下，北京邮电大学在国内率先研发首个大模型赋能编程教学应用平台“码上”的发展历程和应用经验。

此外，在分组论坛中，与会代表围绕人才培养衔接，优势课程资源共建共享，人工智能赋能人才培养等问题进行了深入交流，并在会后参观了信息光子学与光通信全国重点实验室、网络与交换技术全国重点实验室、大学生创新基地等。

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