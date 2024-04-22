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“指向实践的语文教育教学行动研究”专题研讨会在北京大学举行

2024年04月22日12:31 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月22日电 （记者李依环）日前，“指向实践的语文教育教学行动研究”专题研讨会暨课题交流会在北京大学教育学院举办，多位专家、学者及一线教师聚焦“如何落实语文课程实践性要求”等话题展开深入交流。

北京大学语文教育研究所所长汪锋以“语文教育如何实践——以小学语文为例”为主题作报告。他从语言的基本功能和语文概念的发展脉络出发，谈到语文教学应该指向在实际情境中恰当运用语言文字的能力，提升学生语言建构与运用的能力。

“构建实践性语文课程以及探索以学生实践为核心的教学模式，已成为教育工作者亟待研讨的核心议题。”北京大学教育学院副书记庄德水表示，唯有将教学与实践深度融合，方能持续提升教学质量，培养出更多具备创新精神和实践能力的时代新人。

上海师范大学教授吴忠豪以“构建实践型的语文课程——语文课程改革的走向”为主题进行分享。他认为，语文应由学理性课堂转向以学生为中心的实践性课堂，帮助学生积累语言经验，积极探索实践性的语文课程，通过大量的阅读和写作实践提升学生的语文素养。

研讨会上，北京大学语文教育研究所“指向实践的语文教育教学行动研究”课题组秘书长何娅超对课题内容进行了详细阐释。来自北京师范大学、山西省太原市迎泽区教研科研中心、山东省临沂市河东区教育研究与发展中心、北京亦庄实验小学的专家、学者和教师代表结合具体案例展开分享交流。

(责编：李昉、熊旭)

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