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从欣赏的“悦己”到表达的“悦人”

——青年音乐教师创新课堂的故事

2024年04月16日08:42 | 来源：光明日报
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原标题：从欣赏的“悦己”到表达的“悦人”

杨俊鑫向学生展示口风琴的演奏方法。

  刘项明指导学生演奏竖笛。

音乐课的上课铃响，走进教室的老师不是刘项明。在内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区小黑河镇中心校牛场学校，刘项明请假的情况并不多见。

“看那儿！”课间休息时，孩子们隔着校门远远望到，刘项明的身影正在远去，融进了天空和草原的交界线。刘项明是远近闻名的音乐老师，许多城里的学校都想把他“挖”走——这些，孩子们都知道。大家担心的事情还是发生了吗？孩子们出奇地安静，有几位同学默默回到了教室，拿起竖笛，吹奏起刘项明教的乐曲。这一刻他们似乎理解了音乐才能表达的难以言说的感情……

几天后，孩子们惊喜地发现刘项明出现在教室里。原来，刘项明只是被邀请到市里分享自己的教学方法。听孩子们讲述那天的担心，他又感动又心疼。孩子们并不知道，刘项明的想法一直很坚定：“孩子们离不开音乐，我离不开孩子们。”

我们为什么需要音乐课？在青年音乐教师们看来，“音乐是孩子们探索世界、释放天性、表达情感的窗口，也是在他们成长过程中启迪思维、滋养心灵的一股清泉”。在繁华都市的教室，在广袤乡村的课堂，在我们采访本记录过的很多地方，青年音乐教师们正用智慧和热忱，为孩子们种下艺术种子，引导他们发现美、表达美、创造美。

音乐课是一段风光旖旎的旅途

“小乖乖来小乖乖，我们说给你们猜。什么团团上天？哪样团团海中间？”音乐课上，云南省玉溪市元江第一小学音乐老师杨俊鑫用一句民歌开头，向学生抛出几个“谜语”，让学生用同样的方式回答。

“月亮团团上天，荷叶团团海中间。”学生们清脆的歌喉唱出了谜底，随后便是一连串提问，“老师，月亮不是一直团团的，还有弯弯的！”“荷叶为什么长在海里呀？”

这首《猜调》是云南脍炙人口的民歌，杨俊鑫特意把这首歌变成了思考题，让学生们自己去生活中寻找谜底，用自己的视角去诠释音乐。

“音乐艺术源自自然，源自人们生活的真实世界。”课堂上，杨俊鑫努力用音乐启发学生们主动观察生活。教授歌曲《两只小象》时，正逢云南亚洲象北上迁徙，在他引导下，学生们持续追踪新闻，学习亚洲象的科普知识，音乐课也成了生动的自然课。

“元江的自然风光和民族风情，都有独特的魅力。如果问孩子们，什么是自然，什么是家乡，他们不容易理解。但歌曲的民族特色、歌词中唱的山岳河流、日常生活，都是他们看得见摸得着的。歌唱时，他们会感受到，这就是自然，这就是家乡，从而认识自己生活的世界。”杨俊鑫说。

音乐课何以为课？这是青年音乐教师们一直思考的问题。在他们看来，与语文、数学、外语等学科不同，音乐教育没有一个明确目的地，它是一段风光旖旎的旅途，给孩子的童年更开阔的视野、更丰富的体验。

“音乐课对于孩子，尤其是农村孩子来说，太重要了。”刘项明感慨。

从2007年至今，刘项明在乡村小学任教已有17年，他还记得当初刚来学校上课的情景：“我问孩子们，图上是什么乐器，大家把手风琴说成钢琴、萨克斯说成喇叭，一唱歌全班没有一个人在调上。”更令他感到酸楚的是，“城里的学校，一个班总有几个有音乐特长的孩子，这里却没有”。

了解到班上许多学生是留守儿童，寄宿在学校，平时没有太多娱乐活动，刘项明向学校申请，为学生配发竖笛，从零开始，把音乐浇灌到他们的生活中。

从《茉莉花》到《小星星》，刘项明为学生开启了音乐的“环球之旅”，音乐课成了大家最期待的课程。“贝多芬是谁？”“萨克斯怎样演奏的？”随着一个个未知疑问被解开，孩子们的眼界也随之拓展。

“通过欣赏音乐，孩子们‘走出乡村’，接触到一个文化多元的世界。”刘项明说，“音乐丰盈了他们的童年，激发了他们的求知欲，这是他们一生的财富。”

找到节奏感，营造氛围感

音乐的大门对所有人敞开。没有条件购置多种多样的乐器，刘项明就用竖笛带学生进入音乐的世界；没有音乐基础，他一个一个音符地教学生吹奏。

“哆，来，拉，嗦，嗦……”让刚刚掌握音阶指法的学生直接吹奏乐曲难度很大，刘项明就把音符画在黑板上，并用指挥棒“点吹”——他指什么，孩子们就吹什么。这看似笨拙的方法却有奇效，很快就有学生感觉到，这些看似毫无规律的音符连起来就是大家十分熟悉的“一条大河……”他们不知不觉吹出了熟悉的旋律，自豪感油然而生。等学生们掌握了主旋律，刘项明又划分了声部。在旋律的叠加中，学生们进一步感受音乐的丰富性。

刘项明认为，无论物质条件如何，只要音乐老师找到适合学生特点的教学节奏，学生都能享受到音乐的乐趣。在这里，他用“连点成线、织线成网”的方式，一步步地提升学生的音乐素养，启发他们对音乐的理解。

在几千公里之外的福建厦门，90后音乐教师朱晓丹的课堂节奏则迅速地把所有人都包裹在音乐这张“热情的大网”中。

“多幸运有像你这样的朋友……四季飞快像坐过山车。”在厦门英才学校的课堂上，朱晓丹与学生围坐在一起，大家放声歌唱，随着节奏律动，音乐课变成了“演唱会”现场。当一名男孩主动拿起麦克风，走到大伙儿中央唱跳起来，孩子堆里爆发出一阵尖叫和掌声。

在朱晓丹的音乐课上，很少出现“安静”的时候，学生们此起彼伏的笑声、活力四射的歌声充满了课堂的40分钟。在她看来，打造一堂令人喜爱的音乐课，高超的音乐专业技术也许是次要的，更重要的是和孩子们一起营造热烈的氛围。“音乐是人们语言表达的一种延伸，是人类情绪最酣畅淋漓的一种表达方式。”朱晓丹认为，一堂音乐课可以成为孩子们情绪的释放点，大家被热烈的氛围感染，情不自禁地放声高歌、手舞足蹈。也许音准有误，也许拍子不对，但“快乐不断蔓延，烦恼烟消云散”，这便足够。

在孩子心灵留下悠长余音

“余音绕梁，三日不绝。”人们常常用这样的比喻来形容音乐之美。正如好的音乐作品能久久触动人心，好的音乐课也将在孩子的心灵留下悠长余音。

“音乐教育并不只是教会孩子吹拉弹唱。”刘项明认为，音乐教育，重点不在音乐的形式，而在教育的内涵。

竖笛合奏曲通常有多个声部，在刘项明的竖笛课上，学生被分为高、中、低声部，要让声部配合恰到好处，大家必须反复练习。“当某一声部出现问题，其他的声部也需要配合他们练习来解决问题，没有人能置身事外。我在设计曲目的时候，让每个声部都有演奏主旋律的段落，让孩子们觉得，无论我在哪个位置，都有出彩的机会。”随着杂乱的音符逐渐变为优美的和声，学生们理解了从“我”到“我们”的意义。

“音乐是追求和谐的艺术，与教育向善的目标殊途同归。学习音乐的过程，也是不断完善人格的过程。”刘项明说，“感受音乐之美，最终是塑造人性之美。”

音乐不仅是内心的滋养，还是情感的流露。在杨俊鑫看来，音乐课要教会孩子欣赏美、向往美，更要教会孩子创造美、表达美。

“我曾经无数次听过《隐形的翅膀》这首歌，最动听的一次，是我的学生唱的。”杨俊鑫言之动容。课堂上，他让学生自己选择想唱的歌曲，大家选择了这一首，起初他没有在意，“这首歌大家太熟了”，没想到，孩子们特意选择这首歌，是为了在教师节的时候送给杨老师。

舞台上，所有的孩子眼神“前所未有地坚定”，这是他们排练合唱以来最出色的一次表演，让杨俊鑫十分意外。“杨老师，谢谢你带我们在音乐的世界里遨游。这首歌是专门唱给你的，你就是我们隐形的翅膀。”走下舞台，孩子们纯真的话语，瞬间击中了杨俊鑫内心最柔软的地方。

“我落泪了，孩子们用音乐向我表达爱。”杨俊鑫说，“这让我觉得，我的音乐课是有意义的。”

“从欣赏音乐的‘悦己’，到表达情感的‘悦人’，归根结底是创造快乐的能力。我想用音乐课，让孩子们具备这样的能力，在今后的人生道路上与美同行。”杨俊鑫说。

（记者 安胜蓝 殷泽昊 通讯员 张 熙）

（本版照片均为受访者供图）

（选题支持 高 平 王建宏 张 锐 冯家照 徐鑫雨）

(责编：李昉、郝孟佳)

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