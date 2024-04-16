原标题：贵阳高新区 一季度引进人才千余人

4月11日，记者从贵州省贵阳高新区获悉，今年一季度，高新区引进各类人才1280人，新增高层次人才125人，为“强省会”夯实智力支撑。

“目前，我们公司已经招引100余人，基本完成了新春招聘计划。新招人员大多拥有本科以上学历，还有来自清华大学—贵州大数据研究生实践教育基地的两名清华大学硕士研究生。”中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司人力资源部工作人员张璇说。

据悉，位于贵阳高新区的清华大学—贵州大数据研究生实践教育基地，开创了政府、学校、企业三位一体人才培养新模式。截至目前，该基地已培育清华大学全日制大数据专业工程硕士171名，参与41家企业产学研融合项目（课题）170余个，推动43名清华大学博士生导师、硕士生导师到辖区企业开展技术交流220余人次。

这是贵阳高新区招才引智的一个缩影。如今，高新区人才“蓄水池”不断扩大，引才、爱才、敬才氛围日益浓厚。

目前，贵阳高新区已经搭建了线上培训平台，以线上教学、线下实践相结合的方式，为辖区企业、人才开设“智汇高新”系列培训课堂。平台通过“面对面”“一对一”授课方式，为企业人才答疑解惑，搭建人才交流合作桥梁。

为留住人才，贵阳高新区今年计划投用一栋拥有252套房源的公寓楼房，可使600余位人才实现“拎包入住”，让企业员工住得安心、舒心。

（李雯文 记者何星辉）

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