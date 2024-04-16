原标题：辽宁中医药大学：用活“六地”资源 讲好红色故事

在林海雪原间英勇抗敌的杨靖宇、振聋发聩的《义勇军誓词歌》、记录抗美援朝战地报道的钢笔……日前，在辽宁中医药大学的“故事里的红色辽宁”大思政课堂，同学们被辽宁“六地”红色文化带回到历史长河，真切感受“抗日战争起始地”“解放战争转折地”“新中国国歌素材地”“抗美援朝出征地”“共和国工业奠基地”“雷锋精神发祥地”的魅力。

“我们不仅要用好，更要用活辽宁‘六地’红色文化资源，从中挖掘生动感人的故事，营造具有感染力的教育场景，教育学生、感染学生、打动学生，让学生真正感受到思政课的魅力，引导激励学生厚植家国情怀，坚定理想信念。”辽宁中医药大学党委书记吕晓东说。

进博物馆、档案馆里找史实，在家书手稿、革命遗迹中寻故事。“为了讲好这节大思政课，学校党委组建工作专班，顶层设计‘故事里的红色’专题教学，组织10余次的专题教学集体备课会，力争让每一处革命遗址、每一件革命文物都成为鲜活的思政课素材。”辽宁中医药大学马克思主义学院院长马其南介绍，辽沈战役纪念馆里展示的那封没有发出去的红色家书、沈阳抗美援朝烈士陵园纪念馆里的钢笔遗物……都成为这节思政课上鲜活的教学案例，引领学生们穿越时空，重温革命先烈的英勇事迹和崇高精神。

“我的家在东北松花江上，那里有森林煤矿，还有那满山遍野的大豆高粱……”如泣如诉的语调伴随着刚劲有力的舞蹈，瞬间将时光拉回至那个烽火连天的年代。舞台上，授课老师化身杨靖宇将军，生动再现他在战场上奋勇杀敌的场景。每一次振臂、每一次挥枪，都将那无尽的家国情怀、深深的民族情感传递给学生。

把红色故事讲好，把英雄人物讲“活”，把革命情怀讲深。“歌唱、舞蹈、表演、朗诵，不断创新教学形式以提高思政课的实效性。”授课教师柴美越回忆起磨课的过程，感慨万分，“光是杨靖宇将军那段念白的重音，我们就试验了好几种不同的节奏和力度，只为找到那个最能触动学生内心深处的‘黄金点’。”

“这是一堂声情并茂、直抵人心的思政课，革命先辈们的理想信念和斗争精神犹如一座座灯塔，为我们接续奋斗照亮前行的路。”刚结束课程的中医学院2022级学生刘巍濛说，“我要将这种精神力量内化于心、外化于行，把辽宁的红色文化传播开来，让更多人感受到这份历久弥新的革命情怀与时代价值。”

（记者 刘勇 见习记者 戴宁馨）

(责编：李昉、郝孟佳)