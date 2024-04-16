原标题：“超会算”的大学生们在这里成长

“对我来说，这个大赛最大的意义是让我接触到科学技术实际应用场景，相比于简单枯燥的数学模型，这是一个更广阔的世界。”手捧冠军奖杯，2024ASC世界大学生超级计算机竞赛（以下简称“ASC超算竞赛”）北京大学代表队队长孙远航说。

2024ASC超算竞赛总决赛近日在上海大学举行，北京大学、中山大学分别斩获冠亚军。

ASC超算竞赛由中国发起组织，并得到亚洲及欧美相关专家和机构支持，旨在通过竞赛平台推动各国及地区间超算青年人才交流和培养，提升超算应用水平和研发能力，发挥超算科技驱动力，促进科技与产业创新。

ASC超算竞赛迄今已举行至第十一届，共吸引全球六大洲上万名大学生报名参赛，与美国SC、德国ISC并称为全球三大超算竞赛。

本届ASC超算竞赛参赛队伍300多支、报名参赛大学生上千位。在总决赛中，25支队伍参与了现场角逐，这也是该赛事创办以来现场决赛队伍数量最多的一次。

虽然竞赛总有输赢，但在ASC超算竞赛专家委员会主席、图灵奖获得者、美国田纳西大学杰出教授杰克·唐加拉看来，选手们在这里感受到创新、协作和友谊，“人人都是获胜者”。

中国科学院院士、北京航空航天大学计算机学院教授钱德沛介绍，ASC超算竞赛一直聚焦前沿科学，引导大学生学习、使用最新的计算产品和技术，探索和解决当下最热的科技创新问题。如何预测火星上的天气、如何优化大语言模型、如何提高油井产量、如何预测地震波传播……今年，在为期5天的总决赛中，来自中国、德国、泰国等国家的大学生在这些前沿课题上展开角逐比拼。

人工智能需要算力，而算力又需要电力支撑。在总决赛中，所有参赛队伍被要求在3000瓦的额定功耗下，设计安装一个小型超算系统来完成赛题。ASC超算竞赛组委会相关人员表示，这契合绿色算力的发展趋势，希望参赛队伍实现电能消耗最小化、计算应用最大化。

“同学们的表现超出评委的意料。”ASC超算竞赛组委会成员刘羽说，“他们展现了年轻人蓬勃的创造力和创新思维。”

除了不凡的成绩，年轻人之间的友爱和协作，令在现场观摩比赛的Intersect 360首席研究官丹·奥兹印象深刻。比如，首次参赛的澳门科技大学代表队仅有3位队员，比其他代表队少两位，由于缺乏竞赛经验和人手，在现场遇到各种问题。北京大学代表队不遗余力地为他们提供各种帮助。

“相比于最终的成绩，我相信大家更看重比赛中收获的友谊。”孙远航说。

“这虽然是个竞争很激烈的比赛，但大家都愿意坦诚分享，私下也成为朋友。”台湾清华大学学生牟懋轩笑着说，“我的室友来自哈尔滨工业大学（深圳），他带我们吃过很多美食。”

这正是ASC超算竞赛组委会期待看到的。“同学们的成长在赛场外。”刘羽说，“在大赛的带动下，他们开始思考更大课题，以更宽广视角去寻求更大范围合作。”

“今日的你们，通过参加ASC超算竞赛这样高水平的前沿科技竞赛，跨入超算大门，以赛代学，以赛促练，激发兴趣，快速成长。来年的诸位，必定会成为全球超算事业中坚力量。锐意创新，探索科技的新边界，潜力无限的你们，也必定会创造无限的可能。”钱德沛向参赛大学生寄语道。

(记者 操秀英)

(责编：郝孟佳、李昉)