原标题：给智慧林业加点温

人类正在步入以数字化、智能化为主要标志的新一轮科技革命。科技的迅猛发展为现代林业创新发展带来了前所未有的机遇与挑战，智慧林业无疑是发展新质生产力，推动我国林业高质量发展的重要着力点，更是推动人与自然和谐共生的强大保障。

智慧林业的基础是数字林业，我国早在20世纪90年代就将建设数字林业提上重要日程。智慧林业将数字林业中的关键技术与人工智能、物联网、大数据、云计算和移动互联网等新一代信息技术及林业智能装备等融合交汇，赋能林木育种、森林培育、森林资源管理和保护，以及野生动物保护等林业生态环境全过程，从而实现“天空地一体化”的森林立体感知、精准培育、实时监测、智慧管理和智能决策等。

作为一种新兴的林业信息化科技创新手段，智慧林业需要加强顶层设计，统筹指导与管理。原国家林业局于2013年发布了《中国智慧林业发展指导意见》，标志我国林业信息化开始从数字林业转型升级为智慧林业。2019年，国家林业和草原局发布了《关于促进林业和草原人工智能发展的指导意见》，标志我国林草人工智能建设进入新时代，形成了以新一代林业信息技术为支撑的现代林业信息化顶层设计体系。2020年，国家林业和草原局调查规划设计院研发的“国家森林资源智慧监测和数字管理平台”发布，为我国森林资源智慧监测和管理提供了智能化服务，完善了我国智慧林业综合管理平台架构。

回顾智慧林业的发展历程，我们不难发现，智能化革新已经成为现代林业发展的重要标志。依托于现代信息技术，智慧林业成为全面提升现代林业发展水平、助力林业全产业链提质增效的必然选择。目前，我国智慧林业的基础研究、产业发展和支撑体系还相对薄弱，需要增强关键技术研究与应用示范，构建智慧林业标准体系，加强智慧林业人才队伍建设。随着新一代信息技术不断更新迭代，我们期待智慧林业的创新发展能够打通现代林业快速发展中的堵点，为我国林业高质量发展保驾护航。

（作者：曹福亮，为中国工程院院士、南京林业大学教授）

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