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“Z世代”留学生沪上体验“中式华服”

2024年04月15日08:55 | 来源：中国新闻网
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原标题：“Z世代”留学生沪上体验“中式华服”

春日的上海，中华艺术宫在翠绿植被映衬下显得格外鲜红，而此处抓人眼球的不仅是色彩，还有世博源中一群身着中国传统服饰的外国留学生。

4月11日至14日，2024年“中国华服周·沪上繁花”在上海举办。13日，来自德国、法国、吉尔吉斯斯坦、韩国、埃及、越南等19个不同国家和地区的老外讲故事俱乐部成员与“Z世代”留学生近50人，相聚世博源，共同体验中华传统服饰、游览国风集市、参与非遗互动、观看文化展演，沉浸式感受传统文化。

记者在现场看到，国风市集内人气火爆，很多游客身穿不同朝代的广袖长袍穿梭在不同摊位间，或购物或参加传统小游戏。这在不少留学生看来，也成了一道风景，“能动的服装”将中华文化和历史更直观地传递出来。

“韩国和中国在文化方面有不少相似的地方，但我发现中国的传统服饰种类特别多，很多我都没见过。”来自韩国的洪锡京身穿马面裙，对身边不断走过的“盛装”游客感到好奇。他已在中国生活了16年，高中毕业后就来到上海学习中医，如今已成为一家中西医结合医院的医生，“中医和汉服一样，都蕴含着中国的传统文化。我也跟学弟学妹们说，只有了解中华文化，才能学好中医”。

像他一样，因为对中华文化着迷而来到中国的留学生并非少数。印度尼西亚华人杨宇嘉从小生活在美国，“作为第一代华人，我其实从小就特别喜欢中国传统的舞蹈、音乐和服装”。

因为想提高自己创作音乐的能力，几年前，他来到上海继续学习打击乐专业。在他看来，文化碰撞和打击乐有异曲同工之处，能在有序的敲击中诞生出优美乐章，“中华文化给我的创作带来了灵感。因为我特别喜欢京剧，所以现在在做研究，想试试在中国打击乐中加入电子音乐之类的现代元素。”

来自土耳其的白莎就是这样一位“中国迷”。活动当天，白莎从头到脚装束齐全，“头发是我自己做的，这身衣服也是我自己买的，我特别喜欢汉服，因为觉得自己穿上像仙女”。

4月13日，白莎在2024年“中国华服周·沪上繁花”活动现场体验写毛笔字。(受访者供图)

4月13日，白莎在2024年“中国华服周·沪上繁花”活动现场体验写毛笔字。(受访者供图)

白莎告诉记者，她自小就对中国充满好奇和好感，来华后迷上了中国传统服饰，甚至一连买了四套。“这让我看到了不一样的上海，之前总觉得这里是非常时尚现代的，但传统服装让我感受到中华文化的魅力。”

华服成了白莎学习中国历史的最好“辅助”，她以不同种类的服饰切入，了解到中国不同朝代的相关知识，“我最喜欢唐朝，感觉那是一个开放的、包容的、多元的朝代”。白莎的社交平台头像，选择的就是自己身穿大红唐装的照片。

此外，她还将华服带回土耳其。在大学实习期间，她在土耳其伊斯坦布尔举办了一场介绍中华文化的活动，将汉服提供给当地人试穿，“没想到大家都很喜欢，在网上分享了很多照片，我很高兴。”

记者发现，一开始留学生们对中国朝代和历史并不熟悉，但会在逛集市的过程中询问自己身穿的服饰有何故事，三小时的活动结束后，不少留学生都能讲出和服装对应的相关背景。(谢梦圆 杨海燕)

(责编：郝孟佳、李昉)

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