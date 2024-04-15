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32所法国高校组团拓展中国东北地区生源

2024年04月15日08:43 | 来源：中国新闻网
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原标题：32所法国高校组团拓展中国东北地区生源

“我们法国见”法国高校春季教育展——长春站活动14日举行，32所法国高校代表组团参展。此展由法国驻沈阳总领事馆主办，是今年以来在中国东北地区举办的规模最大的中法教育交流活动。

法国高等教育署及中国留法校友会中国区总协调员Barbara Gandriaux表示，法国院校在全球排名中表现不凡，留学生在这里可以享受全球顶级的高等教育资源，接受极具性价比的优质进修课程，并可以同法国本土学生享有相同福利。

4月14日，“我们法国见”法国高校春季教育展——长春站活动举行，法国高校代表在推介留学项目。高龙安 摄

4月14日，“我们法国见”法国高校春季教育展——长春站活动举行，法国高校代表在推介留学项目。高龙安 摄

活动现场，巴黎西岱大学、法国北方高等商学院等学校的展位前聚集了许多中国学生和家长，他们向校方咨询课程内容、奖学金，以及赴法留学所涉及的签证、生活开销等问题。

图卢兹商学院校方代表Margot Grès表示，中国留学生学习认真刻苦，基本功扎实，该校在中国招生已有十年左右，受到留学生和家长们的好评。此次参展，她希望能够进一步了解中国东北地区学生赴法学习的意愿。

南特大西洋设计学院中国总代表徐燕是第一次到长春参加教育展。她表示，该校已与中国多所高校建立合作关系，平面设计、动画设计、交互设计、游戏设计等专业受到中国留学生欢迎。今年，校方希望扩大学校在中国的知名度，吸引更多生源。

据介绍，“我们法国见”法国高校春季教育展于4月13日至28日在中国六地设展，共有46所法国知名高校参展，长春是该展在东北地区唯一的站点。 (高龙安)

(责编：郝孟佳、李昉)

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