原标题：【光明时评】“双线”并进 发展数字教育

在安徽省合肥市南门小学，学校开设的“专递课堂”让位于大别山腹地的安徽省金寨县同心小学学生能够远程实时与南门小学学生同上英语、音乐、美术等7门优质课程，帮助他们实现线上与名师“面对面”的梦想。在宁夏回族自治区贺兰山麓的乡村学校里，学生们可以通过电脑与北京、上海优质学校的学生们同上一堂课，城乡教育资源顺畅对接。数字教育正在改变中国的教育现状。

今年年初，世界数字教育大会在上海开幕，来自全球70多个国家和地区以及有关国际组织的代表参加大会。发展数字教育已成为时代潮流、全球共识。此前，我国在发展数字教育方面已有一些探索，此番再次明确强调大力发展数字教育，表明我国数字教育发展要在原有基础上瞄准新任务、取得新突破。

我国之前关于发展数字教育的探索，主要聚焦于教育数字化，以教育数字化战略行动的实施为标志性举措。教育资源、教育方式、教育工具、教育流程等的数字化是其中的重要内容。我国在教育数字化方面切实取得了一定的成绩：一是教育数字化基础设施建设进展迅速，已经实现全国中小学（含教学点）互联网接入全覆盖；二是教育数字化资源建设规模巨大，建成国家智慧教育平台这一全球规模最大的教育教学资源库。据相关数据，截至2023年年底，该平台累计注册用户突破1亿，浏览量超过367亿次，辐射超过1800万名教师、近3亿名在校生及广大社会学习者。中国教育科学研究院发布的全球数字教育发展指数显示，我国排名已从过去的第24位跃升至第9位。这些成绩的取得充分彰显了我国发展数字教育的坚定决心，为我国后续大力发展数字教育奠定了基础。更为重要的是，广大师生以及社会学习者在体验过教育数字化的便捷便利之后，对发展数字教育有了更多的期待和要求，这也是我国大力发展数字教育的动力来源。

教育数字化是发展数字教育的基础环节和必要阶段，是发展数字教育的硬件支撑。我国在教育数字化方面取得的不俗成绩，为发展数字教育提供了良好硬件支撑。未来，硬件还可以更多，硬件之间还可以进行更科学的组合以发挥出更大功效。这也是我国下一阶段大力发展数字教育的一条任务主线。当前，国家智慧教育平台已经涵盖众多教育教学资源，让更多教育教学资源数字化，链接更多、辐射更广，为解决教育发展不平衡不充分问题提供助力。然而，由于此前许多教育数字化实践还停留在利用各种数字平台与设备进行线上教学或线上学习阶段，教与学难以实现互动，因此下一阶段努力的方向在于借助各种数字平台与设备，让更多教育教学资源活起来、动起来，让教与学同频共振。

发展数字教育，不能止步于教育数字化，而是既要充分利用数字技术丰富传统的教育资源、教育方式、教育工具、教育流程等，也要推进提升数字思维、数字素养、数字知识、数字技能等方面的教育。如果说前者属于发展数字教育的硬件建设，那么后者就属于发展数字教育的软件建设。而且后者在数字技术重构力量日益强大、传统产业和企业加速向数字化转型、数字产品与应用场景层出不穷、数字经济蓬勃发展的情景下显得尤为重要。2017年国务院印发的《新一代人工智能发展规划》确立了战略目标，就是到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心，智能经济、智能社会取得明显成效。这些都需要具备良好数字思维、数字素养、数字知识、数字技能的人才贡献力量。因此，培养大量优秀的数字人才成为我国下一阶段大力发展数字教育的另一条任务主线。

在数字时代大力发展数字教育，是必修课而不是选修课。我国推进数字教育发展基础良好，未来需要“软硬”兼顾、“双线”并进。

（作者：梅立润，系武汉大学马克思主义学院副研究员）

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