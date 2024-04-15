原标题：【光明论坛】多渠道发挥革命文物育人功能

我国有不可移动革命文物3.6万多处，革命文物保护利用片区37个，如何用好革命旧址等红色资源，保护利用好革命文物？“共和国摇篮”江西瑞金创新机制加强革命文物保护利用，积极探索将红色资源转化为发展动能，精研展陈讲解，促进馆校合作。江西瑞金中央革命根据地纪念馆与当地多所学校共建、共创、共育，每逢节假日，瑞金的革命旧址都有“红领巾讲解员”为观众讲解，纪念馆也派出讲解员到乡镇中小学开展活动，把革命文物利用好、革命传统弘扬好、革命文化传承好。

习近平总书记指出：“江山就是人民，人民就是江山。我们决不允许江山变色，人民也绝不答应。吃水不忘挖井人。”我们的红色江山来之不易，是千千万万革命烈士用鲜血和生命换来的，要讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事，把红色基因传承下去，确保红色江山后继有人、代代相传。革命文物承载党和人民英勇奋斗的光荣历史，记载中国革命的伟大历程和感人事迹，是革命文化、红色基因的重要载体。加强革命文物保护利用，多渠道发挥革命文物育人功能，是弘扬革命文化、传承红色基因的真招实举。

把革命文物请进课堂，组织青少年学生走进革命旧址、纪念场馆，将革命文物保护利用与“大思政课”建设结合起来，是新时代加强大中小学思想政治教育的创新之举。信息时代的大中小学生，获取知识和信息的渠道多种多样、方式迭代频繁，创新教学内容和方法、采用适应青少年接受习惯的方式建设“大思政课”，是提升思想政治教育成效的重要途径。如中共一大纪念馆实施“百件文物藏品进百所课堂”项目，从馆藏12.8万件藏品中精心挑选100件，向学校提供订单式服务，实现革命文物与“大思政课”深度融合。江西师范大学组织学生参访井冈山，学生们在一件件革命文物中读懂革命历史、感受英烈豪情，革命历史变得更加可感可信、革命英烈变得更加可亲可敬；他们走进革命现场、置身革命场景，请革命文物“说话”、与革命先烈共情，这样的“大思政课”既生动又有效。

让革命文物成为教材，组织党员干部致敬英烈、学习英烈，将革命文物保护利用与党员干部理想信念教育结合起来，这是新时代建设长期执政的马克思主义政党的内在要求。革命文物是革命英雄、革命先烈、革命前辈为理想信念积极勇敢行动的明证，一双双踏遍千山万水的红军鞋、一件件历经战火硝烟的武器、一副副救护革命同志的担架，无不见证着中国共产党人苦难辉煌的历史、无不闪烁着耀眼的党性光芒。湖南省聚焦党员干部，把革命文物作为党史学习教育和党性教育的鲜活载体，省委理论学习中心组带头到全国重点文物保护单位岳麓书院、湖南第一师范等地开展专题学习，示范引导党员干部走进红色地标接受思想洗礼。以革命文物作为教材，让广大党员干部真切感受理想信念的强大精神伟力，从而极大提高坚定理想信念的自觉性。

使革命文物“活”起来，营造崇尚英雄的浓厚社会氛围，将革命文物保护利用与加强公民道德建设结合起来，这是新时代推动社会主义精神文明建设的重要抓手。崇尚英雄、尊重模范、学习先进的社会风尚，是反映一个国家的人民思想觉悟、道德水准、文明素养的重要标识。今年清明节期间，在广西，烈士后代在兴安红军长征突破湘江烈士纪念碑园为学生讲述英烈事迹，勉励大家传承英烈精神；在上海，龙华烈士陵园通过演绎红色情景剧、诵读红色诗歌，让参观者在受到激励和感染的同时生发出对人民英雄的崇高敬意；在河北，前往华北军区烈士陵园祭扫的市民络绎不绝，社会各界群众手持白菊，向烈士纪念碑敬献鲜花……广大人民群众在致敬英雄、缅怀先烈中得到精神洗礼、心灵净化、道德提升。瑞金还开展“认护文物”活动，目前已有1.5万名中小学生、100多所高校、1.2万名市民、67个单位通过捐款等形式认护革命旧址和馆藏文物400多项。通过提高广大群众对革命文物保护利用的参与度，提高全社会对革命文物保护利用的重视程度，是提升公民道德水平和社会文明程度的有效途径。

要切实把革命文物保护好、管理好、运用好，发挥革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用，激发广大干部群众的精神力量，信心百倍为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗。把革命文物保护利用与“大思政课”建设、党员干部理想信念教育、公民道德建设结合起来，推动革命旧址和革命博物馆纪念馆建设成富有特色的教育基地，设计符合不同年龄、不同群体认知特点的多样化主题教育活动，多渠道发挥革命文物育人功能，为强国建设、民族复兴注入强大精神动力、提供强大信念支撑。

（作者：沈夏珠，系江西师范大学苏区振兴研究院研究员）

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