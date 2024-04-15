原标题：山东省青岛市崂山区 14条措施支持人力资源产业发展

记者4月12日从山东省青岛市崂山区人力资源和社会保障局获悉，崂山区出台了《崂山区推进新时代人力资源服务业高质量发展的若干措施》（以下简称《若干措施》），通过14条举措支持人力资源产业发展，为当地扩产业、揽人才。

与原有政策相比，《若干措施》的奖补标准进一步提高。比如，对纳入崂山区规上人力资源服务业统计的机构，年度营业收入首次突破2亿元、5亿元、10亿元、20亿元、30亿元的，分别给予10万元、30万元、50万元、80万元、100万元的一次性奖励。

在品牌创建方面，《若干措施》明确，对在崂山区注册经营的人力资源服务机构，首次获得中国500强、中国服务业500强以及列入人力资源服务业国家级权威榜单前20名的，分别给予1000万元、500万元、100万元一次性奖励。

《若干措施》还提出，大力支持符合条件的人力资源服务机构申请高新技术企业、专精特新中小企业以及数字化转型标杆企业。

（记者宋迎迎）

(责编：郝孟佳、李昉)