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用纸质阅读丰盈美好童年

2024年04月15日08:23 | 来源：光明日报
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原标题：【文化评析】用纸质阅读丰盈美好童年

日前，2024年武汉（国际）童书展在武汉国际会展中心举行，吸引了近200家全国少儿出版发行商参展。如何让孩子们重新燃起对纸质图书的兴趣，如何让他们从“看屏”转变为“读纸”，成为此次童书展备受关注的热点话题。武汉童书展上的种种创新举措，让我们对“互联网+”时代如何让孩子坚持纸质阅读有了更深入的认识与思考。

随着科技的进步，“互联网+”已经深入到了生活的方方面面。移动设备普及后，人们更倾向于电子阅读，纸质图书似乎逐渐被边缘化。然而，纸质阅读的重要性不可忽视，尤其是对孩子们而言。纸质阅读对孩子们有多方面的好处。与电子设备不同，纸质书要求孩子持续专注于同一本书，从而培养了他们的专注力和耐心；相较于电子设备，纸质书对孩子的眼睛刺激更小。此外，在情感和社交发展方面，纸质书也是一种有形的媒介，可以让孩子体验翻书的乐趣，感受文字和图片之间的关系，以及纸张和封面的材质和质感。这些感受有助于激发孩子的情感共鸣，增强他们对阅读的兴趣和热爱。

当前，出版行业面对现代科技带来的冲击，更要注重利用现代化的技术手段，吸引孩子们关注纸质阅读。如本次童书展邀请阅读推广人，通过直播平台向读者推荐优秀的儿童读物。虽然传播渠道发生了改变，需要隔着屏幕与读者互动和交流，但借助网络的力量，可以触达更多读者，而且阅读推广人有温度的分享能够打动读者，帮助孩子们了解童书如何好、怎样读。同时，童书展还提供了丰富的现场体验。有些出版社设计了多样化的阅读空间；有的展位专门设置“故事时间”，邀请知名儿童作家现场为孩子们讲故事；还组织了各种讲座、互动游戏、角色扮演等，让孩子们沉浸式地感受到线下阅读的喜悦。这些热火朝天的读书分享活动还通过网络平台广泛转播，让更多不在现场的观众也能听得到、看得见，亲身体会阅读的乐趣。

除了技术，观念也在持续更新。中文分级阅读的理念越来越受到关注并为公众接受。武汉童书展公布了根据中国书刊发行业协会发布的《3—8岁儿童分级阅读指导》所研发的一系列标准应用成果；针对不同年龄段的孩子，展会提供了不同难度和类型的图书。孩子们可以根据自己的兴趣和阅读能力，选择适合自己的图书。这种个性化的阅读方式，不仅可以让孩子们更好地享受阅读，还可以帮助他们提高阅读能力和综合素质，对孩子的成长和发展起到了非常重要的作用，也为家长提供了更科学的选择和指导。

与此同时，大量贴近孩子们的思想与生活、符合我国文化和道德理念的原创童书是吸引孩子们进行阅读的基础。原创童书作为儿童文学的重要组成部分，承载着文化传承、智慧启迪、情感链接等多重使命。很多出版社都推出了自己的原创童书，从原创童书与引进童书所占比重来看，这一做法已经成为行业的主流趋势。原创童书很多素材都来自孩子们的学习和生活，不仅可以带来新鲜的阅读体验，还能引发他们的共鸣和认同感。在阅读的过程中，孩子们不仅能感受到故事的魅力，还能了解到祖国的文化历史。这样的童书，自然更能吸引孩子们的目光。

为了更好地推进纸质阅读，为纸质阅读带来新的活力，不仅童书出版领域，相关各界的共同努力和合作也不可或缺。从出版到科技、教育等相关领域的融合正在加速推进，不断探索有效的阅读方法和路径，为提升儿童的阅读素养贡献力量。“互联网+”时代，让孩子坚持“读纸”，让纸质图书重新焕发活力是一个挑战，也充满着希望和机遇。通过各方的努力和创新，让更多孩子重新燃起对纸质图书的热爱，享受阅读带来的乐趣和启发；把纸质阅读打造成璀璨的星河，让每个孩子都成为未来的“摘星人”。

（作者：宁宇，系童书研究者、深圳市阅读推广人协会副秘书长）

(责编：李昉、郝孟佳)

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