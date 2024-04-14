人民网北京4月14日电 （记者李依环）交通飞行棋、模拟灭火实训教学、VR安全情景体验、安全知识竞赛……为迎接第九个全民国家安全教育日，北京工商大学日前在良乡主校区举办第一届校园“安全文化节”启动仪式。

据悉，今年的校园“安全文化节”活动，该校采取“理论学习与情景体验相结合、线上宣传与线下活动相结合、固定动作与自选主题相结合”等方式，既有专题讲座、演讲比赛、作品征集、知识竞赛等传统宣传教育活动，又有演习、嘉年华、数字化安全情景体验，旨在构建以总体国家安全观为中心的安全宣传教育培训体系。

北京工商大学党委副书记李中奇表示，学校一直致力于加强校园安全管理，除安全文化建设外，安全管理体系、安全预警防范能力、安保服务保障水平等方面正在同步提质升级，以建设高水平平安校园为目标，为学校双一流和高水平研究型大学建设提供坚强保障。

活动当天，北京工商大学安全文化广场揭幕。据介绍，广场占地约400平方米，分为主题雕塑和安全文化墙两部分，这也标示着北工商特色“一路多角一广场一中心一花园”立体安全文化阵地建设全面启动。